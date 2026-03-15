Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix’si, Mercedes pilotu Kimi Antonelli’nin zaferiyle sonuçlandı.

Çin’deki 5.4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti’nde düzenlenen yarış 56 tur üzerinden koşuldu.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Antonelli, 1 saat 33 dakika 15.607 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada görerek Formula 1 kariyerinin ilk yarış galibiyetini elde etti.

TARİHE GEÇEN BAŞARI

Şampiyonadaki ikinci sezonunu geçiren 19 yaşındaki Antonelli, bu zaferle Formula 1 tarihine geçti.

Genç sürücü, Max Verstappen’in ardından F1’de yarış kazanan en genç ikinci pilot olmayı başardı.

Ayrıca Antonelli, Giancarlo Fisichella’nın 20 yıl önceki zaferinden sonra Formula 1’de yarış kazanan ilk İtalyan pilot olarak kayıtlara geçti.

MERCEDES ÇİFTE BAŞARIYA YAKLAŞTI

Antonelli’nin takım arkadaşı George Russell, liderin 5.515 saniye gerisinde yarışı ikinci sırada tamamladı.

Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise liderden 25.267 saniye sonra damalı bayrağı görerek üçüncü oldu.

7 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, 2024 Las Vegas Grand Prix’sinden sonra ilk kez podyuma çıktı. Tecrübeli pilot aynı zamanda Ferrari ile ilk podyumunu elde etti.

Çin Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 sıra şöyle oluştu:

F1 PİLOTLAR SIRALAMADI

1. George Russell - 51 puan

2. Kimi Antonelli - 47 puan

3. Charles Leclerc - 34 puan

4. Lewis Hamilton - 33 puan

5. Oliver Bearman - 17 puan

F1 TAKIMLAR SIRALAMASI

1. Mercedes - 98 puan

2. Ferrari - 67 puan

3. McLaren - 18 puan

4. Haas - 17 puan

5. Red Bull - 12 puan