6 Şubat depremlerinde binlerce insan bağışlarını Ahbap'a yönlendirdi. Bunun nedeni yalnızca Haluk Levent'e duyulan kişisel sempati değildi. Asıl neden, o günlerde kamu kurumlarına duyulan güvenin ciddi şekilde sarsılmış olmasıydı.

Kızılay'ın çadır satışı tartışmaları, koordinasyon sorunları ve yaşanan aksaklıklar, insanları "yardımım doğrudan ihtiyaç sahibine ulaşsın" düşüncesine yöneltti. Böylece sivil toplum, toplumun güven duyduğu alternatif bir adres haline geldi.

Deprem günlerini hatırlayın. İnsanlar sosyal medyada yardım hesaplarını paylaşırken aslında para transfer etmiyordu; kime güveneceğine karar veriyordu.

Bugün yürütülen soruşturmanın hukuki sonucu elbette yargı sürecinin sonunda ortaya çıkacak. Hiç kimse hakkında mahkeme kararı olmadan hüküm vermek doğru değil. Ancak bu gelişmenin hukuki boyutunun yanında çok daha önemli bir toplumsal boyutu da var.

Güven daralırsa…

Güven daralırsa, dayanışma da daralır. İşte bugün yaşanan soruşturmanın toplumsal ağırlığı da burada yatıyor. Çünkü mesele yalnızca bir kişi ya da bir dernek değil.

Son yıllarda toplumun farklı kurumlara duyduğu güven çeşitli nedenlerle defalarca sınandı. Bazen kamu kurumları tartışıldı, bazen yerel yönetimler, bazen sivil toplum kuruluşları, bazen de özel sektör. Her yeni tartışma, insanların zihninde aynı soruyu biraz daha büyüttü:

"Kime güveneceğiz?"

Bir ülkede insanlar devlete güvenmez, belediyeye güvenmez, mahkemeye güvenmez, derneğe güvenmez, sonunda birbirine de güvenemez hale gelirse; bunun bedelini yarının toplumsal dayanışması öder. En büyük kayıp, insanların "yardım etme" cesaretini kaybetmesidir.

İnsanlar tanımadıkları birilerine yardım ettiklerinde tek beklentileri, emanet ettikleri yardımın yerine ulaşmasıdır. O yardımın karşı tarafa ulaştığına dair inanç kaybolursa, yalnızca bağışlar azalmaz; toplumun birbirine tutunma iradesi de zayıflar. Bu yüzden güven kaybının faturası sadece bir derneğe ya da bir kuruma çıkmaz. Faturasını gelecekte, herhangi bir afette yardım bekleyecek insanlar öder.

Güvenin temeli

Tam da bu nedenle güven, kişiler üzerine değil; güçlü kurumlar, bağımsız denetim ve tam şeffaflık üzerine inşa edilmelidir. Bir dernek de, bir kamu kurumu da, bir belediye de aynı ölçüde hesap verebilir olmalıdır. Çünkü güvenin temeli iyi niyet değil, denetlenebilirliktir.

Hiç kimsenin dürüst olduğuna inanmak zorunda kalmamalıyız. Sistem öyle kurulmalı ki, dürüst olan da olmayan da aynı denetim mekanizmasının içinde hareket etmek zorunda kalsın. Güçlü demokrasiler kişilere güvenerek değil, kurumları denetlenebilir hale getirerek ayakta kalır.

Bu nedenle güven talep eden herkes, denetlenmeyi de kabul etmek zorundadır. Çünkü denetimin olmadığı yerde güven, kurumsal bir değer olmaktan çıkar; kişisel bir kanaate dönüşür.