Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı füze motorunun test sürecini denetledi.

Testin, ülkenin askeri kapasitesini güçlendirmeye yönelik stratejik planın bir parçası olduğu bildirildi.

YENİ NESİL MOTOR SAHADA DENENDİ

NK News tarafından aktarılan bilgilere göre Kim, uzun menzilli füzelerde kullanılmak üzere geliştirilen motorun testine katıldı.

Söz konusu testin, “stratejik saldırı araçlarının sürekli yenilenmesini” hedefleyen 5 yıllık savunma geliştirme planı kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yetkililer, test edilen motorun ülkenin stratejik askeri kapasitesini “en üst seviyeye” çıkaracağını belirtti. Teknik detaylara göre motorun 2 bin 500 kilonewton itme gücüne sahip olduğu kaydedildi.

Geliştirilen yeni sistemin, Kuzey Kore’nin uzun menzilli füze kabiliyetlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.