Anasayfa Spor Kim Min-jae’ye dünya devi talip oldu: Premier Lig ihtimali?

Kim Min-jae’ye dünya devi talip oldu: Premier Lig ihtimali?

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-jae’ye Premier Lig devi talip oldu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kim Min-jae’ye dünya devi talip oldu: Premier Lig ihtimali? - Resim: 1

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae’ye dünya devi talip oldu.

Kim Min-jae’ye dünya devi talip oldu: Premier Lig ihtimali? - Resim: 2

Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stopere Tottenham Hotspur talip oldu.

Kim Min-jae’ye dünya devi talip oldu: Premier Lig ihtimali? - Resim: 3

Tottenham’da savunma hattındaki sorunlar dikkat çekiyor.

Kim Min-jae’ye dünya devi talip oldu: Premier Lig ihtimali? - Resim: 4

Sezon sonunda Cristian Romero ve Micky van de Ven’i kadroda tutamama riskiyle karşı karşıya olan Londra temsilcisi, yeni sezon öncesi transfer planlamasına hız verdi.

Kim Min-jae’ye dünya devi talip oldu: Premier Lig ihtimali? - Resim: 5

Igor Tudor, kötü gidişatın ardından teknik direktörlük görevine getirilirken mesaisine hızlı başladı. Son olarak Kuzey Londra derbisinde Arsenal karşısında farklı mağlubiyet yaşayan Hırvat teknik adamın, sezon sonu için transfer çalışmalarını başlattığı ifade edildi.

Kim Min-jae’ye dünya devi talip oldu: Premier Lig ihtimali? - Resim: 6

İngiliz basınından Football Insider’ın haberine göre; Tottenham’ın savunmadaki temel ikilisi Romero ve Van de Ven’in yaz döneminde ayrılma ihtimali güçlenirken, kulübün Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae’yi kadrosuna katarak savunma hattını yeniden yapılandırmayı planladığı aktarıldı.

Kim Min-jae’ye dünya devi talip oldu: Premier Lig ihtimali? - Resim: 7

Bu sezon Kim Min-jae, takımıyla 24 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kim Min-jae’ye dünya devi talip oldu: Premier Lig ihtimali? - Resim: 8

Tottenham’ın Güney Koreli savunmacıyı transfer etmesi halinde savunmada köklü bir değişime gitmesi bekleniyor.

Kim Min-jae’ye dünya devi talip oldu: Premier Lig ihtimali? - Resim: 9
