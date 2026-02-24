Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae’ye dünya devi talip oldu.
Kim Min-jae’ye dünya devi talip oldu: Premier Lig ihtimali?
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-jae’ye Premier Lig devi talip oldu. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stopere Tottenham Hotspur talip oldu.
Tottenham’da savunma hattındaki sorunlar dikkat çekiyor.
Sezon sonunda Cristian Romero ve Micky van de Ven’i kadroda tutamama riskiyle karşı karşıya olan Londra temsilcisi, yeni sezon öncesi transfer planlamasına hız verdi.
Igor Tudor, kötü gidişatın ardından teknik direktörlük görevine getirilirken mesaisine hızlı başladı. Son olarak Kuzey Londra derbisinde Arsenal karşısında farklı mağlubiyet yaşayan Hırvat teknik adamın, sezon sonu için transfer çalışmalarını başlattığı ifade edildi.
İngiliz basınından Football Insider’ın haberine göre; Tottenham’ın savunmadaki temel ikilisi Romero ve Van de Ven’in yaz döneminde ayrılma ihtimali güçlenirken, kulübün Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae’yi kadrosuna katarak savunma hattını yeniden yapılandırmayı planladığı aktarıldı.
Bu sezon Kim Min-jae, takımıyla 24 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Tottenham’ın Güney Koreli savunmacıyı transfer etmesi halinde savunmada köklü bir değişime gitmesi bekleniyor.