16 Nisan 2026 Perşembe
Anasayfa Spor Kim Min Jae'nin menajeri İstanbul'a geldi: Transfer görüşmeleri başladı

Kim Min Jae'nin menajeri İstanbul'a geldi: Transfer görüşmeleri başladı

Fenerbahçe’nin, eski oyuncusu Kim Min Jae’yi yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ve menajerinin İstanbul’a getirildiği öne sürüldü. Sarı-lacivertliler, transferin şartlarını masaya yatırmaya hazırlanıyor.

İbrahim Doğanoğlu
Kim Min Jae'nin menajeri İstanbul'a geldi: Transfer görüşmeleri başladı - Resim: 1

Süper Lig devi Fenerbahçe yönetimi, stoper bölgesine önemli bir takviye yapmak için harekete geçti.

Kim Min Jae'nin menajeri İstanbul'a geldi: Transfer görüşmeleri başladı - Resim: 2

Uzun süredir savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim Kim Min Jae oldu.

Kim Min Jae'nin menajeri İstanbul'a geldi: Transfer görüşmeleri başladı - Resim: 3

MENAJERİ İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, daha önce çubuklu formayla başarılı performans sergileyen ve ardından Napoli’ye transfer olan Koreli stoper Kim Min Jae’nin menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita’yı İstanbul’a getirdi.

Kim Min Jae'nin menajeri İstanbul'a geldi: Transfer görüşmeleri başladı - Resim: 4

ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK

Sarı-lacivertli yönetim ile menajer Rita arasında gün içinde kritik bir zirve yapılacak. Görüşmede oyuncunun olası geri dönüş şartları, kiralama formülleri ve maliyet detayları ele alınacak.

Kim Min Jae'nin menajeri İstanbul'a geldi: Transfer görüşmeleri başladı - Resim: 5

Fenerbahçe yönetiminin transfer için tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor.

Kim Min Jae'nin menajeri İstanbul'a geldi: Transfer görüşmeleri başladı - Resim: 6

2021/22 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae, 2022 yazında Napoli’ye transfer olmuş, ardından 50 milyon euro bedelle Bayern Münih’e gitmişti.

