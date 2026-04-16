Süper Lig devi Fenerbahçe yönetimi, stoper bölgesine önemli bir takviye yapmak için harekete geçti.
Kim Min Jae'nin menajeri İstanbul'a geldi: Transfer görüşmeleri başladı
Fenerbahçe’nin, eski oyuncusu Kim Min Jae’yi yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ve menajerinin İstanbul’a getirildiği öne sürüldü. Sarı-lacivertliler, transferin şartlarını masaya yatırmaya hazırlanıyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Uzun süredir savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim Kim Min Jae oldu.
MENAJERİ İSTANBUL’A GETİRİLDİ
Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, daha önce çubuklu formayla başarılı performans sergileyen ve ardından Napoli’ye transfer olan Koreli stoper Kim Min Jae’nin menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita’yı İstanbul’a getirdi.
ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK
Sarı-lacivertli yönetim ile menajer Rita arasında gün içinde kritik bir zirve yapılacak. Görüşmede oyuncunun olası geri dönüş şartları, kiralama formülleri ve maliyet detayları ele alınacak.
Fenerbahçe yönetiminin transfer için tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor.
2021/22 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae, 2022 yazında Napoli’ye transfer olmuş, ardından 50 milyon euro bedelle Bayern Münih’e gitmişti.