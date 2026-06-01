Fenerbahçe'de son günlerde başkan adaylarının transfer gündeminde ismi anılan Kim Min-Jae ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bayern Münih'te gözden düştükten sonra yeniden Fenerbahçe forması giyebileceğine dair çıkan transfer iddialarının ardından Güney Koreli yıldızın menajeri, söylentilere cevap verdi.

'FENERBAHÇE İLE SON OLARAK OCAK AYINDA GÖRÜŞTÜK'

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Kim Min-Jae'nin menajeri, Fenerbahçe başkan adaylarıyla hiçbir şekilde görüşmediklerini ve dolayısıyla ortada herhangi bir teklifin de olmadığını söyledi. Menajer, Fenerbahçe ile son temaslarının ocak ayında gerçekleştiğini de açıkladı.