Kim Milyoner'de erken joker krizi: Gaklayabilen hayvanın sırrı neydi? Stüdyoda şaşkınlık

Program Perşembe ve Pazar akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor.

Son bölüm (1214. bölüm, 19 Şubat 2026) büyük ilgi gördü. Yarışmacı İrem Yalçın (26 yaşında, doktor) ikinci soruda ("Gaklayabilen bir hayvanın muhtemelen nesi vardır?") heyecanına yenik düşerek seyirci jokerini kullandı; seyircilerin yüzde 89'u "B- Gagası" dedi ve doğru cevapla devam etti.

Ancak daha sonra "Hangisi Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkelerinden biri değildir?" sorusunda hata yaparak 5 bin TL ile yarışmayı bitirdi.

Program hâlâ reytinglerde üst sıralarda yer alıyor ve sık sık sosyal medyada viral anlara sahne oluyor (erken joker kullanımı, şaşırtan sorular gibi).