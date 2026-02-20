Kim Milyoner'de erken joker krizi: Gaklayabilen hayvanın sırrı neydi? Stüdyoda şaşkınlık

Yeniçağ Gazetesi
E-Gazete
TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU, İSTANBUL UKOME'SİNDEN TAKSİCİLER ODASI'NI ÇIKARDI
Kim Milyoner Olmak İster’de İrem Yalçın ikinci soruda heyecanına yenik düşmemek için seyirci jokerine sığındı. “Gaklayabilen hayvanın nesi vardır?” sorusuna seyircilerin yüzde 89’u “gagası” dedi ve yarışmacı doğru cevaba ulaştı…

ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Oktay Kaynarca’nın başarılı sunumuyla ekrana gelen programda etkileyici performanslar öne çıktı. Yarışmacı İrem Yalçın, henüz ikinci soruda joker kullanarak herkesi şaşırtmayı başardı.

İşte o heyecanlı anlar!

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle izleyicilerin beğenisini bir kez daha kazandı.

BAŞARILI PERFORMANSLAR DİKKAT ÇEKTİ

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen Milyoner’de etkileyici performanslar sergilendi.

NEREDEYSE HEYECANINA YENİK DÜŞÜYORDU

Yarışmacı İrem Yalçın, ikinci soruda heyecandan neredeyse hata yapacaktı.

İŞTE O SORU!

Yarışmacının karşısına ikinci soruda şu çıktı: “Gaklayabilen bir hayvanın muhtemelen nesi vardır?”

SEYİRCİ JOKERİNİ KULLANDI

Yarışmacı bu soruda seyirci joker hakkını kullanmayı tercih etti.

YÜZDE 89 DOĞRU CEVABI SEÇTİ

Seyircilerin yüzde 89’u “B- Gagası” cevabını işaret etti.

Yarışmacı da seyircilerin çoğunluğuna güvenerek aynı şıkkı seçti.

SONRAKİ SORULARA HAK KAZANDI

doğru cevapla birlikte yarışmacı bir sonraki soruyu görme hakkını elde etti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASI

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 2 Ağustos 2011'den beri ATV ekranlarında yayınlanan, Türkiye'nin en popüler ve reyting rekoru kıran bilgi yarışma programlarından biri.

Dünyanın en çok izlenen formatı olan "Who Wants to Be a Millionaire?" uyarlaması olan program, şu anda Oktay Kaynarca'nın enerjik ve esprili sunumuyla devam ediyor.

Yarışmada 13 soru bulunuyor ve en yüksek ödül 5 milyon TL. Yarışmacılar 4 joker (seyirci, telefon, yüzde 50 ve çift cevap) kullanarak ilerliyor. İki baraj sorusu (genellikle 5. ve 10. sorular) doğru yanıtlanırsa o ana kadarki ödül garanti oluyor.

Program Perşembe ve Pazar akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor.

Son bölüm (1214. bölüm, 19 Şubat 2026) büyük ilgi gördü. Yarışmacı İrem Yalçın (26 yaşında, doktor) ikinci soruda ("Gaklayabilen bir hayvanın muhtemelen nesi vardır?") heyecanına yenik düşerek seyirci jokerini kullandı; seyircilerin yüzde 89'u "B- Gagası" dedi ve doğru cevapla devam etti.

Ancak daha sonra "Hangisi Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkelerinden biri değildir?" sorusunda hata yaparak 5 bin TL ile yarışmayı bitirdi.

Program hâlâ reytinglerde üst sıralarda yer alıyor ve sık sık sosyal medyada viral anlara sahne oluyor (erken joker kullanımı, şaşırtan sorular gibi).

