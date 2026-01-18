Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Sefa Yapıcı, 6 Şubat depremine ailesiyle birlikte yaşadıkları apartmanda yakalandı. Yıkılan binada toplam 23 yakınını kaybeden genç, enkaz altında yaklaşık 3 saat kaldığını ve ardından günlerce yakınlarını kurtarmak için mücadele ettiğini söyledi.

ABLASI VE KARDEŞİ DAHİL 10 YAKININI KAYBETMİŞ

Ablası ve kardeşi de dâhil 10 yakın akrabasını kaybeden Yapıcı, yarışmada paylaştığı sözlerle hem yürek burktu hem umut verdi.

Depremin YKS’ye hazırlandığı dönemde yaşandığını belirten Yapıcı, anne ve babasının ilk sarsıntıyla birlikte dışarı çıkabildiğini, kendisinin ise enkaz altında kaldığını anlattı. “Annem ve babamın hayata tutunabilmesi için güçlü olmak zorundaydım” diyen Yapıcı, bu düşüncenin kendisini ayakta tuttuğunu ifade etti.

ÇOCUKLUK HAYALİ DOKTOR OLMAK

Çocukluk hayalinin doktor olmak olduğunu dile getiren genç yarışmacı, deprem sonrası bir yıl daha sınava hazırlandığını ve tıp fakültesini kazandığını söyledi. “Her şeye rağmen vazgeçmemeyi öğrendim. Hayat bana bunu erken yaşta öğretti” diyen Yapıcı, yaşadıklarının özellikle umutsuzluk yaşayan gençlere ilham olmasını istediğini belirtti.

Anne ve babasının her ikisinin de fiziksel engelli olduğunu anlatan Sefa Yapıcı, babasının çocuklukta geçirdiği omurilik felci, annesinin ise beyin travmasına bağlı epilepsi rahatsızlığı bulunduğunu ifade etti. Ailesinin şu an Adıyaman’daki TOKİ konutlarında yaşadığını belirten Yapıcı, tıp fakültesini kazanmasının ailesine büyük bir moral kaynağı olduğunu vurguladı.

OKTAY KAYNARCA'NIN SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Yarışma sunucusu Oktay Kaynarca, Yapıcı’nın hikâyesi karşısında “Bu hikâyenin içinden adeta bir mucize gibi çıkmışsın” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Yarışmadan 50 bin TL ödülle ayrılan Sefa Yapıcı’ya sosyal medyada binlerce destek mesajı yağdı. Yapıcı ise ablası ve kardeşinin anısını, başkalarının hayatına dokunarak yaşatmak istediğini söyledi.