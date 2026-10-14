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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Sabah'ın Slavia Prag'ı 2-0 mağlup ederek kulüp tarihinin Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alması, teknik direktör Valdas Dambrauskas'ın dikkat çekici yaşam öyküsünü yeniden gündeme taşıdı.

13 Ekim 2026'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada tarihi bir başarıya imza atan Litvanyalı çalıştırıcının Şampiyonlar Ligi'ne uzanan yolculuğu, bir televizyon yarışmasında başladı.

Dambrauskas, 2002 yılında katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının Litvanya uyarlamasından kazandığı 4 bin litası, yaklaşık 1160 avroyu, İngiltere'ye giderek antrenörlük eğitimi almak için kullandı.

Aradan geçen 24 yılın ardından ise bir zamanlar yalnızca hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi sahnesinde tarihi bir başarıya ulaştı.

HER ŞEY 1990 DÜNYA KUPASI'NDA BAŞLADI

Valdas Dambrauskas'ın teknik direktör olma hayali, henüz çocukluk yıllarında şekillendi.

UEFA'nın aktardığına göre; Litvanyalı çalıştırıcı, 1990 Dünya Kupası'nı izlerken gelecekte futbol teknik direktörü olmaya karar verdi. Ancak Dambrauskas'ın önünde önemli bir engel vardı.

Profesyonel futbolculuk geçmişi bulunmuyordu ve antrenörlük alanında ilerleyebilmek için eğitim alması gerekiyordu.

Bu hedef doğrultusunda 2002 yılında ülkesindeki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.

Yarışmadan büyük ödülle ayrılmasa da kazandığı 4 bin litas, hayatının yönünü değiştirecek bir adım atmasını sağladı.

Dambrauskas, bu paranın da yardımıyla İngiltere'ye giderek antrenörlük eğitimine başladı.

İNGİLTERE'DE TEMİZLİK YAPTI, GAZETE DAĞITTI

İngiltere'deki yaşamı kolay olmadı. Eğitimini sürdürebilmek ve geçimini sağlayabilmek için bahçe işleri, temizlik ve gazete dağıtımı gibi farklı işlerde çalıştı.

Bir yandan da futbol dünyasında kendisine yer açmaya uğraştı.

Manchester United Soccer Schools bünyesinde antrenörlük deneyimi kazanan Litvanyalı çalıştırıcı, Fulham ve Brentford'un genç oyunculara yönelik çalışmalarında da görev aldı.

2009 yılında Londra Metropolitan Üniversitesi'nden mezun olan Dambrauskas, böylece profesyonel futbolcu olmadan başladığı antrenörlük yolculuğunda önemli bir aşamayı geride bıraktı.

İLK A TAKIM DENEYİMİ İNGİLTERE'NİN 9. LİGİNDE

Dambrauskas'ın ilk A takım teknik direktörlüğü deneyimi, İngiltere'nin alt liglerinde mücadele eden Kingsbury London Tigers'ta gerçekleşti.

Önce kulübün 18 yaş altı takımında gönüllü olarak çalışan Litvanyalı antrenör, daha sonra A takım teknik direktörlüğüne yükseldi.

2007-2010 yılları arasında İngiliz futbolunun dokuzuncu seviyesindeki Spartan South Midlands League Premier Division'da görev yaptı.

Takımı, 2008-2009 sezonunu 21 ekip arasında beşinci, 2009-2010 sezonunu ise 22 takım arasında sekizinci sırada tamamladı.

Dambrauskas'ın kariyerindeki ilk önemli teknik direktörlük deneyimi, Avrupa'nın en alt liglerinden birinde yaşanmış oldu.

AVRUPA'DA KUPALAR KAZANDI

İngiltere'deki deneyiminin ardından ülkesine dönen Dambrauskas, Litvanya'da Ekranas ve Zalgiris takımlarında görev yaptı.

Ardından Letonya temsilcisi RFS'yi çalıştıran Litvanyalı teknik adam, kariyerini Avrupa'nın farklı liglerinde sürdürdü.

Hırvatistan'da Gorica ve Hajduk Split, Bulgaristan'da Ludogorets, Yunanistan'da OFI, Kıbrıs'ta Omonia ve Macaristan'da Diosgyor takımlarında görev aldı.

Bu süreçte iki Litvanya Ligi şampiyonluğu, üç Litvanya Kupası, bir Letonya Kupası ve bir Bulgaristan Ligi şampiyonluğu kazandı.

2021-2022 sezonunda Hajduk Split ile Hırvatistan Kupası'nı da müzesine götürdü.

SABAH İLE AZERBAYCAN'DA TARİH YAZDI

Valdas Dambrauskas'ın kariyerindeki yeni dönüm noktası, 20 Haziran 2025 tarihinde Azerbaycan temsilcisi Sabah'ın başına geçmesiyle yaşandı.

Üç yıllık sözleşmeye imza atan Litvanyalı çalıştırıcı, ilk sezonunda kulüp tarihinin en önemli başarılarından birine ulaştı.

Sabah, 2025-2026 sezonunda Azerbaycan Ligi'ni Karabağ'ın 9 puan önünde tamamlayarak tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu kazandı.

Aynı sezon Azerbaycan Kupası'nı da kazanan ekip, sezonu iki kupayla tamamladı.

2017 yılında kurulan Sabah, Dambrauskas yönetiminde kısa sürede ülke futbolunun önemli güçlerinden biri haline geldi.

94. DAKİKADAKİ GOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN KAPISINI AÇTI

Sabah'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu da en az teknik direktörünün hikâyesi kadar dikkat çekiciydi.

Azerbaycan temsilcisi, lig aşamasına ulaşabilmek için The New Saints, KuPS, Aarhus ve Hapoel Beer-Sheva engellerini aşmak zorunda kaldı.

En dramatik eşleşme ise Hapoel Beer-Sheva karşısında yaşandı.

İlk maçı 2-1 kaybeden Sabah, 25 Ağustos 2026'da oynanan rövanşta 90 dakikanın son anlarına büyük bir mücadele içinde girdi.

Tellur Mutallimov'un 94. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getiren Azerbaycan ekibi, eşleşmeyi uzatmalara taşıdı.

Uzatma bölümünde iki gol daha bulan Sabah, karşılaşmayı 5-2, toplam skoru ise 6-4 kazanarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi.

UEFA'ya göre 2017 yılında kurulan Sabah, organizasyonun grup veya lig aşamasına ulaşan en genç kulüp oldu.

Dambrauskas ise bir takımı Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasına taşıyan ilk Litvanyalı teknik direktör olarak tarihe geçti.

SLAVIA PRAG KARŞISINDA İLK GALİBİYET

Sabah, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Manchester United'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Ancak Azerbaycan temsilcisi, ikinci karşılaşmasında tarihi bir sonuca imza attı.

Dün Bakü Olimpiyat Stadı'nda Slavia Prag'ı konuk eden Sabah, rakibini 2-0 mağlup etti.

Kaheem Parris'in 49. dakikada attığı golle öne geçen Azerbaycan ekibi, Joy-Lance Mickels'in 88. dakikadaki golüyle galibiyeti perçinledi.

Bu sonuçla Sabah, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk galibiyetini elde ederken organizasyondaki ilk puanlarını da hanesine yazdırdı.

Bir televizyon yarışmasında başlayan yolculuk, 24 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir galibiyetle taçlandı.