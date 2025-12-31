‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın

'Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümü, birbirinden değerli yıldızları konuk ediyor! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz hem yarışacak hem de sevilen şarkılarını seslendirecek.
Ünlü komedyen Ali Congun ise bilgisini eğlenceli biçimde test edecek.
atv, yılbaşına sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' ile merhaba diyor.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla, Türkiye'nin en çok ödül dağıtan bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', yılbaşı özel bölümünde birbirinden özel konuklarıyla izleyici karşısında olacak.
Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz, bu unutulmaz akşamda hem yarışacak hem de hit şarkılarıyla atv'yi renklendirecek.
Yılbaşı gecesi sanatçılar, kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlayacak.
"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!
Kim Milyoner Olmak İster? yarışması, dünyanın en popüler bilgi yarışma formatlarından biri olan Who Wants to Be a Millionaire?'ın Türk uyarlamasıdır.
Orijinali İngiltere'de 1998'de başlayan format, Türkiye'de ilk olarak 2000 yılında Show TV'de "Kim 500 Milyar İster?" adıyla yayınlandı ve sunuculuğunu Kenan Işık üstlendi.
Program, para birimindeki değişikliklerle isim değiştirdi:
Kim 500 Bin İster ve sonunda Kim Milyoner Olmak İster oldu.
2011 yılından itibaren atv kanalında yayınlanmaya başladı (2 Ağustos 2011 ilk bölüm).
Günümüzde Türkiye'nin en uzun soluklu ve en çok ödül dağıtan bilgi yarışmalarından biri olarak devam ediyor.
Kenan Işık (2011-2014): Programla özdeşleşen isim; 2014'te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ayrıldı.
Selçuk Yöntem (2014-2017).
Murat Yıldırım (2017-2019).
Kenan İmirzalıoğlu (2019-2024).
Oktay Kaynarca (2024'ten günümüze, şu anki sunucu).
Yarışmacılar, artan zorlukta 13 soruya (önceden 12) doğru cevap vererek büyük ödül kazanmaya çalışır. Jokerler: Seyirciye sor, telefon jokeri, yüzde 50 jokeri vb.
Baraj sorularıyla güvenli miktarlar garanti edilir
Güncel büyük ödül: 5 milyon TL (2023'ten itibaren artırıldı; önceki büyük ödül 1 milyon TL idi).
Büyük Ödül Kazananlar1 milyon TL kazananlar: Arda Ayten (2019), Rabia Birsen Göğercin (2023).
5 milyon TL kazanan ilk ve tek kişi: Berk Göktaş (2024'te, 19 yaşında tarihe geçti).
Program, genel kültür sorularıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Özellikle yılbaşı özel bölümleri ünlü konuklarla (şarkı performansları ve bağışlar dahil) büyük ilgi görüyor.
Şu an atv'de Oktay Kaynarca sunumuyla yayınlanıyor.