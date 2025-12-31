Yeniçağ Gazetesi
31 Aralık 2025 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin ‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın

‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın

atv'de yılbaşı heyecanı zirvede! Oktay Kaynarca sunumuyla 'Kim Milyoner Olmak İster' özel bölümünde Seda Sayan, Semicenk, Özcan Deniz yarışıyor ve şarkı söylüyor. Ali Congun eğlendiriyor. Kazanç çocuklar için bağışlanıyor!

Haberi Paylaş
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 1

'Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümü, birbirinden değerli yıldızları konuk ediyor! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz hem yarışacak hem de sevilen şarkılarını seslendirecek.

1 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 2

Ünlü komedyen Ali Congun ise bilgisini eğlenceli biçimde test edecek.

2 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 3

atv, yılbaşına sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' ile merhaba diyor.

3 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 4

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla, Türkiye'nin en çok ödül dağıtan bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', yılbaşı özel bölümünde birbirinden özel konuklarıyla izleyici karşısında olacak.

4 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 5

Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz, bu unutulmaz akşamda hem yarışacak hem de hit şarkılarıyla atv'yi renklendirecek.

5 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 6

Popüler komedyen Ali Congun da genel kültürünü eğlenceli şekilde sınayacak.

6 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 7

Yılbaşı gecesi sanatçılar, kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlayacak.

7 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 8

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!

8 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 9

KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması, dünyanın en popüler bilgi yarışma formatlarından biri olan Who Wants to Be a Millionaire?'ın Türk uyarlamasıdır.

9 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 10

Orijinali İngiltere'de 1998'de başlayan format, Türkiye'de ilk olarak 2000 yılında Show TV'de "Kim 500 Milyar İster?" adıyla yayınlandı ve sunuculuğunu Kenan Işık üstlendi.

10 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 11

Program, para birimindeki değişikliklerle isim değiştirdi:

11 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 12

Kim 500 Bin İster ve sonunda Kim Milyoner Olmak İster oldu.

12 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 13

2011 yılından itibaren atv kanalında yayınlanmaya başladı (2 Ağustos 2011 ilk bölüm).

13 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 14

Günümüzde Türkiye'nin en uzun soluklu ve en çok ödül dağıtan bilgi yarışmalarından biri olarak devam ediyor.

14 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 15

Kenan Işık (2011-2014): Programla özdeşleşen isim; 2014'te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ayrıldı.

Selçuk Yöntem (2014-2017).

Murat Yıldırım (2017-2019).

Kenan İmirzalıoğlu (2019-2024).

Oktay Kaynarca (2024'ten günümüze, şu anki sunucu).

15 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 16

Yarışmacılar, artan zorlukta 13 soruya (önceden 12) doğru cevap vererek büyük ödül kazanmaya çalışır. Jokerler: Seyirciye sor, telefon jokeri, yüzde 50 jokeri vb.

16 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 17

Baraj sorularıyla güvenli miktarlar garanti edilir

17 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 18

Güncel büyük ödül: 5 milyon TL (2023'ten itibaren artırıldı; önceki büyük ödül 1 milyon TL idi).

18 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 19

Büyük Ödül Kazananlar1 milyon TL kazananlar: Arda Ayten (2019), Rabia Birsen Göğercin (2023).

19 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 20

5 milyon TL kazanan ilk ve tek kişi: Berk Göktaş (2024'te, 19 yaşında tarihe geçti).

20 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 21

Program, genel kültür sorularıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Özellikle yılbaşı özel bölümleri ünlü konuklarla (şarkı performansları ve bağışlar dahil) büyük ilgi görüyor.

21 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 22

Şu an atv'de Oktay Kaynarca sunumuyla yayınlanıyor.

22 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 23
23 24
‘Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Seda Sayan, Semicenk ve Özcan Deniz ile atv'de yeni yıl coşkusu: Kaçırmayın - Resim: 24
24 24
Kaynak: Magazin Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro