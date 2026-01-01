‘Kim Milyoner Olmak İster?’de yıldızlar geçidi. Oktay Kaynarca ile ünlüler yarıştı, çocuklar kazandı: Seda Sayan'ın doğum günü sürprizi gözyaşına boğdu

ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümüyle yıldızlar geçidi sundu. Seda Sayan, Semicenk, Özcan Deniz ve Ali Congun gibi ünlü isimler programa konuk oldu. Kazandıkları ödülleri çocuklar yararına bağışlayacaklarını açıkladılar.
ATV'nin yılbaşı özel Kim Milyoner Olmak İster programında Seda Sayan, Özcan Deniz, Semicenk ve Ali Congun yarıştı. Ünlüler, şarkılarla coşturdu, samimi sohbetlerle güldürdü ve kazandıkları toplam 1,5 milyon TL'yi çocuklar yararına bağışladı.
Türkiye, yeni yılı ATV'nin rekor kıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster ile karşıladı. Oktay Kaynarca'nın sunduğu yılbaşı özel bölümünde ünlü isimler bir araya geldi. Katılımcılar, ödüllerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlayacak.
Yılbaşı özel programına ilk olarak Ali Congun katıldı. Congun ile Oktay Kaynarca arasındaki Çakır karakterli sohbet, izleyicileri kahkahaya boğdu.
Samimi tavırlarıyla seyirciyi eğlendiren Ali Congun, 300 bin TL'lik 10. soruda çekilerek 200 bin TL ödülle ayrıldı.
Seda Sayan, stüdyoya şarkı söyleyerek girdi ve izleyicilere unutulmaz bir eğlence yaşattı. Eşi Çağlar Ökten'in doğum günü sürpriziyle duygusal anlar yaşandı. Sayan, kazanacağı ödülü çocuklar için bağışlayacağını vurguladı.
Seda Sayan, 500 bin TL'lik soruda çekilme hakkını kullanarak 300 bin TL kazandı.
Özcan Deniz de yarışmaya şarkı söyleyerek başladı. "Hem eğlenmiş hem de güzel bir şeye vesile olacağız" diyerek ödülünü çocuklara bağışlayacağını belirtti.
Hikâyeleriyle izleyiciyi etkileyen Özcan Deniz, 1 milyon TL'lik soruda çekilerek 500 bin TL ile veda etti.
Programın son konuğu genç şarkıcı Semicenk oldu. Heyecanını dile getiren Semicenk, şarkılarıyla seyirciyi büyüledi.
Semicenk, 1 milyon TL'lik soruda çekilme hakkını kullanarak 500 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.
Kim Milyoner Olmak İster? yarışması, dünyanın en popüler bilgi yarışma formatlarından biri olan Who Wants to Be a Millionaire?'ın Türk uyarlamasıdır.
Orijinali İngiltere'de 1998'de başlayan format, Türkiye'de ilk olarak 2000 yılında Show TV'de "Kim 500 Milyar İster?" adıyla yayınlandı ve sunuculuğunu Kenan Işık üstlendi.
Program, para birimindeki değişikliklerle isim değiştirdi. Kim 500 Bin İster ve sonunda Kim Milyoner Olmak İster oldu. Günümüzde Türkiye'nin en uzun soluklu ve en çok ödül dağıtan bilgi yarışmalarından biri olarak devam ediyor.
Kenan Işık (2011-2014): Programla özdeşleşen isim; 2014'te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ayrıldı.
Selçuk Yöntem (2014-2017).
Murat Yıldırım (2017-2019).
Kenan İmirzalıoğlu (2019-2024).
Oktay Kaynarca (2024'ten günümüze, şu anki sunucu).
Yarışmacılar, artan zorlukta 13 soruya (önceden 12) doğru cevap vererek büyük ödül kazanmaya çalışır. Jokerler: Seyirciye sor, telefon jokeri, yüzde 50 jokeri vb. Baraj sorularıyla güvenli miktarlar garanti edilir.
Güncel büyük ödül: 5 milyon TL (2023'ten itibaren artırıldı; önceki büyük ödül 1 milyon TL idi).
Büyük Ödül Kazananlar1 milyon TL kazananlar
Arda Ayten (2019), Rabia Birsen Göğercin (2023).
5 milyon TL kazanan ilk ve tek kişi: Berk Göktaş (2024'te, 19 yaşında tarihe geçti).
Program, genel kültür sorularıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Özellikle yılbaşı özel bölümleri ünlü konuklarla (şarkı performansları ve bağışlar dahil) büyük ilgi görüyor.