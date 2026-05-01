Programın son bölümünde tavırlarıyla dikkat çeken Aydoğan, soruya yaklaşımındaki rahatlığıyla hem sunucuyu hem de izleyicileri şaşırttı. “Valla sallayacağım” sözleriyle risk alan yarışmacı, içtenliği sayesinde kısa sürede sempati topladı.

Yarışma sırasında geçmişine de değinen Aydoğan, bir dönem fırında çalıştığını anlatarak hayatındaki kırılma noktasını şu sözlerle paylaştı: “Fırındaydım… ‘Bir şey yapayım’ dedim, belki Allah yardım eder.” Bu kararın ardından Bitlis’te üniversite eğitimini tamamlayan yarışmacının, Siirt’te bir kamu kurumunda görev yaptığı öğrenildi.

Edebiyat sorusu karşısında da oldukça açık sözlü davranan Aydoğan, “Hiç roman okumadım, fırsat olmadı” diyerek bilgisinin sınırlı olduğunu ifade etti. Buna rağmen joker hakkını kullandıktan sonra kalan iki seçenek arasında yine şansa başvurdu ve doğru cevabı buldu.

Soruda, Gabriel García Márquez’in ezbere okuyabildiğini söylediği “Pedro Páramo” romanının yazarı soruldu. Doğru yanıt ise Juan Rulfo oldu.

Başarılı bir performans sergileyen Aydoğan, 200 bin TL’lik soruda çift cevap jokerini kullanmasına rağmen doğru yanıta ulaşamayarak yarışmaya veda etti. Yarışmacı sergilediği doğal ve samimi tavırlarla izleyicilerin takdirini kazandı.