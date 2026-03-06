Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen an: Yarışmacı 500 Bin TL sorusunda çekildi

Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına toplamayı başardı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan yarışmada, birbirinden iddialı yarışmacıların performansları ilgiyle takip edildi.

Hande Karacan
Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen an: Yarışmacı 500 Bin TL sorusunda çekildi - Resim: 1

Programın dikkat çeken isimlerinden biri ise Çağla Dağlı oldu. Yarışmacı, ilk iki baraj sorusunu zorlanmadan geçerek büyük ödüle giden yolda önemli bir aşamayı geride bıraktı ve 500 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen an: Yarışmacı 500 Bin TL sorusunda çekildi - Resim: 2
Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen an: Yarışmacı 500 Bin TL sorusunda çekildi - Resim: 3

Yarışmacının karşısına gelen soru ise şöyleydi:

Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen an: Yarışmacı 500 Bin TL sorusunda çekildi - Resim: 4

“Hangisi sözlükte tanımı bulunan bir ifadedir?”

Joker haklarını daha önce kullanan Çağla Dağlı, bu noktada risk almak istemedi. Sorunun doğru cevabından emin olamayan yarışmacı, uzun süre düşündükten sonra yarışmadan çekilme kararı aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen an: Yarışmacı 500 Bin TL sorusunda çekildi - Resim: 5
Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen an: Yarışmacı 500 Bin TL sorusunda çekildi - Resim: 6

Sunucu tarafından tahmin yapması istenen Dağlı, “A - Evvelsi günde” seçeneğinin doğru olabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Ancak açıklanan doğru cevap “C - Bugünkü günde” oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen an: Yarışmacı 500 Bin TL sorusunda çekildi - Resim: 7
Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen an: Yarışmacı 500 Bin TL sorusunda çekildi - Resim: 8

Bu sonuçla birlikte yarışmacı, 300 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.

Kaynak: Magazin Servisi
