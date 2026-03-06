Kim Milyoner Olmak İster’de nefes kesen an: Yarışmacı 500 Bin TL sorusunda çekildi

Programın dikkat çeken isimlerinden biri ise Çağla Dağlı oldu. Yarışmacı, ilk iki baraj sorusunu zorlanmadan geçerek büyük ödüle giden yolda önemli bir aşamayı geride bıraktı ve 500 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.