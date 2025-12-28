atv'nin unutulmaz yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" bu akşam seyircisiyle buluşuyor.

atv ekranlarında ilk yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören ve bol miktarda para ödülü dağıtan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla devam ediyor.

En yüksek para ödülü 5 milyon TL olan televizyonların vazgeçilmez klasiği "Kim Milyoner Olmak İster" atv'de.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

Türkiye'de atv kanalında yayınlanan, dünyanın en popüler bilgi yarışma formatlarından biri olan "Who Wants to Be a Millionaire?"ın Türk versiyonudur. 2011 yılından beri ekranda olan program, yarışmacıların genel kültür sorularını doğru yanıtlayarak büyük para ödülleri kazanmasını sağlar.

• Sunucu: Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca (2024'ten beri sunuyor; önceki sunucular arasında Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu yer aldı).

• Yayın Kanalı: atv

• Yayın Günleri: Genellikle Pazar akşamları saat 20:00'de (bazı haftalarda Perşembe günleri de yeni bölüm olabilir; özel durumlar veya maç yayınları nedeniyle değişebilir).

• Büyük Ödül: 5 milyon TL (13. soruyu doğru yanıtlayarak kazanılır).

• Format: Toplam 13 soru, 4 joker hakkı (seyirciye sor, telefon, %50 ve bazı dönemlerde ekstra jokerler). 2 baraj soru vardır; barajı geçmek kazancı garanti eder.

Program, heyecanlı anları ve zor sorularıyla yıllardır izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Katılmak isterseniz atv.com.tr üzerinden başvuru formu doldurabilirsiniz (18 yaş üstü herkes başvurabilir).