Yarışmacılardan biri henüz ikinci soruda elenince, herkes şaşkınlığını gizleyemedi.
Kim Milyoner’de şaşırtan an: İkinci soruda elendi
ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği programda başarılı performanslar büyük ilgi gördü.Derleyen: Hande Karacan
Karşısına çıkan soru, “Hangisi ‘teklifsiz konuşma’ örneğidir?” şeklindeydi.
Yarışmacı heyecanına yenik düşerek “A- Muhterem seyircilerimiz, hoş geldiniz” cevabını verdi. Doğru yanıt ise “D- Kanka, n’aber ya!” olarak açıklanınca, stüdyoda ve ekran başındakilerde büyük bir şaşkınlık yaşandı.
Böylece yarışmacı ödül kazanamadan yarışmaya veda etti, izleyiciler ise bu beklenmedik anı konuşmaya devam etti.
Kaynak: Haber Merkezi