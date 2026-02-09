Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
MECLİS'TE TACİZ DAVASINDA ARA KARAR: SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ
Anasayfa Magazin Kim Milyoner’de şaşırtan an: İkinci soruda elendi

Kim Milyoner’de şaşırtan an: İkinci soruda elendi

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği programda başarılı performanslar büyük ilgi gördü.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Kim Milyoner’de şaşırtan an: İkinci soruda elendi - Resim: 1

Yarışmacılardan biri henüz ikinci soruda elenince, herkes şaşkınlığını gizleyemedi.

1 7
Kim Milyoner’de şaşırtan an: İkinci soruda elendi - Resim: 2

Karşısına çıkan soru, “Hangisi ‘teklifsiz konuşma’ örneğidir?” şeklindeydi.

2 7
Kim Milyoner’de şaşırtan an: İkinci soruda elendi - Resim: 3

Yarışmacı heyecanına yenik düşerek “A- Muhterem seyircilerimiz, hoş geldiniz” cevabını verdi. Doğru yanıt ise “D- Kanka, n’aber ya!” olarak açıklanınca, stüdyoda ve ekran başındakilerde büyük bir şaşkınlık yaşandı.

3 7
Kim Milyoner’de şaşırtan an: İkinci soruda elendi - Resim: 4

Böylece yarışmacı ödül kazanamadan yarışmaya veda etti, izleyiciler ise bu beklenmedik anı konuşmaya devam etti.

4 7
Kim Milyoner’de şaşırtan an: İkinci soruda elendi - Resim: 5
5 7
Kim Milyoner’de şaşırtan an: İkinci soruda elendi - Resim: 6
6 7
Kim Milyoner’de şaşırtan an: İkinci soruda elendi - Resim: 7
7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro