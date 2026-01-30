ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında bu hafta yarışmaya katılan Buket Durmuş, hem hayat hikâyesi hem de yarışmadaki duruşuyla gündem oldu.

Kayseri’den yarışmaya katılan İngilizce öğretmeni Durmuş, doğuştan gelen ortopedik engeline rağmen yıllarca sürdürdüğü mücadelesini ve eğitim hayatını anlattı. Yarışma sırasında paylaştığı detaylar stüdyoda duygusal anlara neden oldu.

“YÜRÜMEZ” DENİLDİ, HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Durmuş’un anlattıklarına göre doktorlar ailesine küçük yaşlarda yürüyemeyeceğini söylemişti. Ancak buna rağmen bir yaşındayken ilk adımlarını attı, eğitimini tamamladı ve öğretmen oldu.

Yarışmada aktardığı bilgilere göre, 2019 yılında aldığı zorlu bir kararla protez sürecine geçti ve hayatında ilk kez 34 yaşında ayakkabı giyebildi.

YARIŞMADA BARAJI GEÇTİ, YEŞİLÇAM SORUSUNDA DURDU

Soruları hızlı yanıtlayan Buket Durmuş, 100 bin TL barajını geçmeyi başardı. Ancak yarışmanın 200 bin TL aşamasında bu kez Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden Davaro'ya dair bir soru geldi.

Soruda, Şener Şen’in canlandırdığı karakterin hangi aileden olduğu soruldu:

- Davarolar

- Hıyartolar

- Züğürdolar

- Camiryolar

Durmuş, bu noktada ödülünü riske atmamak adına yarışmadan çekilmeyi tercih etti.

İZLEYİCİLERDEN DESTEK MESAJLARI

Yarışmadan çekilse de hikâyesi ve güçlü duruşu sosyal medyada çok sayıda destek mesajı aldı. Program, yarışmacının bilgisi kadar azmini de ekranlara taşıyan bölümlerden biri olarak yorumlandı.