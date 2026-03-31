ATV’nin ilgiyle izlenen yarışma programlarından “Kim Milyoner Olmak İster”, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 Bin TL’lik soruyu doğru bildi ama: Öyle bir karar verdi ki…
ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda başarılı performanslar büyük ilgi gördü. Yarışmaya katılan Zülal Ekiz isimli yarışmacı 500 bin TL'lik soruyu açtırabildi mi?
Yarışmaya katılan Zülal Ekiz isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti ve ikinci baraja kadar ulaştı.
Yarışmacı 300 bin TL’lik soruya kadar ilerledi. Karşısına “Termessos Antik Kenti nerededir?” sorusu çıktı.
Yarışmacı uzun süre düşündü. Joker hakkının kalmadığını hatırlayan Zülal Ekiz, karar vermek zorunda kaldı.
Yarışmacı, yarışmadan çekilme kararı aldı.
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca, yarışmacının tahminini sordu.
Yarışmacı soruya “B- Antalya” cevabını verdi. Doğru olduğunu öğrenince cesaretle ilerleseydi 500 bin TL’lik soruyu da açtırmaya hak kazanacaktı.
Zülal Ekiz, 200 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti.
Kim Milyoner Olmak İster , Türkiye'nin en uzun soluklu ve en sevilen bilgi yarışması programlarından biridir. İngiliz formatı "Who Wants to Be a Millionaire?"'ın Türk uyarlamasıdır.
Kanalı: ATV
Yayın Başlangıcı: 2 Ağustos 2011 (hâlen devam ediyor)
Yayın Günü ve Saati: Perşembe akşamları saat 20.00
Yapım: ATV İç Yapımlar
Güncel Sunucu: Oktay Kaynarca (8 Eylül 2024'ten itibaren sunuculuğu üstlendi ve 2026'da da devam ediyor)
Önceki sunucular arasında Kenan İmirzalıoğlu (2019-2024), Murat Yıldırım, Selçuk Yöntem ve Kenan Işık gibi isimler yer aldı.
Joker Hakları (4 adet): Seyirciye sorma
Telefonla arkadaşı arama
50/50 (iki yanlış şıkkı eleme)
Çift cevap (7. sorudan sonra kullanılabilir)
Ayrıca ilk 7 soru arasında bir sesli soru da sorulur. Yarışmacı bir ses kaydını dinledikten sonra ilgili soruyu cevaplar. Yarışmacı istediği zaman çekilebilir ve o ana kadar kazandığı parayı alır. Yanlış cevapta en son baraj parasını kazanır (ilk iki soruda yanlış yapılırsa hiçbir şey alınmaz).
18 yaşını doldurmuş olmak
ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru formu doldurmak yeterlidir.
Program yıllardır ATV’nin reyting rekortmeni olmaya devam ediyor. Her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen yarışma, özellikle yüksek ödüller, heyecanlı anlar ve Oktay Kaynarca’nın başarılı sunumuyla büyük ilgi görüyor.Şu ana kadar en yüksek ödülü (5 milyon TL) 2024’te Berk Göktaş kazandı. Daha önceki dönemde 1 milyon TL’lik büyük ödülü ise Arda Ayten (2019) ve Rabia Birsen Göğercin (2023) gibi isimler almıştı.Program, genel kültür, tarih, coğrafya, bilim, sanat ve güncel konular gibi geniş bir yelpazede sorular sorarak hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor.