Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği programda yarışmacı Salih Burak Erten, sergilediği performansla geceye damga vurdu. İlk ve ikinci baraj sorularını zorlanmadan geçen yarışmacı, büyük ödüle bir adım daha yaklaşarak 500 bin TL’lik soruyu görmeye hak kazandı.

YARIŞMADAN ÇEKİLME KARARI ALDI

Kritik soruda joker hakkı bulunmayan yarışmacı, uzun süre düşündükten sonra cevaptan emin olamadığını belirtti ve yarışmadan çekilme kararı aldı. Yine de tahminini paylaşan Erten, “A- Galatasaray” seçeneğini işaretledi. Doğru cevap ise “B- Trabzonspor” olarak açıklandı.

Yanlış tahmininin ardından esprili bir şekilde Trabzonspor’u tebrik eden yarışmacı, 300 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.