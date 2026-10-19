Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

ATV’nin bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster programında yarışan Semih Danacıoğlu, son bölümdeki performansıyla gündeme geldi. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) önemli dereceler elde eden Danacıoğlu, soruları geçerek 1 milyon TL’lik ödülün bulunduğu aşamaya ulaştı.

Programın sunuculuğunu üstlenen Cem Öğretir’in karşısına çıkan Danacıoğlu, eğitim geçmişiyle de öne çıktı. Ankara Pursaklar Fen Lisesi’nden mezun olan genç, 2024 YKS sonuçlarına göre eşit ağırlıkta ülke genelinde ikinci, sözel puan türünde üçüncü, sayısal alanda ise 38’inci sırada yer aldı.

Bilkent Üniversitesi'nin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde hazırlık eğitimi alan Danacıoğlu, yarışma boyunca verdiği yanıtlarla yüksek ödüllü soruya ulaşmayı başardı.

SON SORUDA MOĞOLİSTAN SEÇENEĞİNİ İŞARETLEDİ

Bir milyon TL kazanma şansı için yarışan Danacıoğlu’na, “Khan soyadının en yaygın olduğu ülke hangisidir?” sorusu yöneltildi. Yarışmacının önüne Suudi Arabistan, Moğolistan, Kazakistan ve Hindistan seçenekleri getirildi.

Yanıtını belirlemek için seçenekleri değerlendiren Danacıoğlu, tercihini Moğolistan’dan yana kullandı. Buna karşın açıklanan sonuç, genç yarışmacının tahmininin aksine Suudi Arabistan oldu. Böylece Danacıoğlu’nun doğru yanıt olarak değerlendirmediği A seçeneğinin doğru olduğu anlaşıldı.

Cem Öğretir, sonucun açıklanmasının ardından Suudi Arabistan’da yaşayan Pakistan kökenli göçmenlerin, Khan soyadının ülkede yaygınlaşmasında etkili olduğunu belirtti.

BÜYÜK ÖDÜL YERİNE 300 BİN TL ALDI

Son soruda yanlış seçim yapan Danacıoğlu, 1 milyon TL’lik ödülü kazanma fırsatını kaybetti ve yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. 2024 YKS’de üç farklı puan türünde elde ettiği derecelerle dikkat çeken yarışmacı, programı 300 bin TL’lik kazançla noktaladı.