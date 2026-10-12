Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin en uzun soluklu bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster’de yeni sezon öncesinde dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Yarışmanın ödül miktarı ve soru sayısı artırılırken sunucu koltuğunda da değişikliğe gidildi.

BÜYÜK ÖDÜL ON MİLYON TL'YE YÜKSELDİ

ATV ekranlarında yayınlanan yarışmanın büyük ödülü 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarıldı. Yeni ödül miktarı, Türkiye’de verilen en yüksek para ödülü olarak duyuruldu.

Yarışmada soru sayısı da 13’ten 15’e yükseltildi. Daha önce 7. soruda bulunan 50 bin TL’lik baraj, yeni formatta 5. soruda 20 bin TL olarak güncellendi.

Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca, yeni dönemde programda yer almayacak. Hamal dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Kaynarca’nın ardından sunuculuk görevini haber spikeri Cem Öğretir devralacak.

Daha önce Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu gibi isimlerin sunduğu yarışma, yeni sunucusuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Cem Öğretir’in sunucu olarak seçilmesi sosyal medyada da gündem oldu. X kullanıcıları, yarışmanın yeni sunucusuna ilişkin farklı görüşler dile getirdi.

Bazı kullanıcılar kararı şaşırtıcı bulurken bazıları yarışmada bir oyuncunun sunucu olmasını beklediklerini belirtti. Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında “Şaşırdım, oyuncu beklerdim”, “İlginç bir karar, neden oyuncu değil?” ve “Bence bu sunucu olmaz” ifadeleri yer aldı.