Geçtiğimiz yıl hukuk fakültesinden mezun olan Kardashian, tüm çabasına rağmen baro sınavında istediği başarıyı elde edemeyince, süreci bir süreliğine durdurduğunu açıkladı.

Yoğun ve yıllara yayılan bir hazırlık sürecinin ardından mezuniyet sevincini “6 yıl sonra hukuk fakültesini bitirdim!” sözleriyle paylaşan Kardashian, hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım atmıştı. Ancak özellikle “bebek baro” olarak bilinen ön yeterlilik sınavı da dahil olmak üzere yaşadığı zorlu aşamalar, sürecin kolay ilerlemediğini gösterdi.

Geçtiğimiz yıl girdiği California Barosu sınavında başarısız olan yıldız isim, bu durumun kendisinde özgüven kaybı yarattığını ve ruh sağlığını olumsuz etkilediğini dile getirmişti.

Son gelişmelere göre Kardashian, Şubat ayındaki sınava girmedi ve Temmuz’daki oturuma da katılmama kararı aldı. Ayrıca 2027 yılına kadar yeniden deneme planı yapmadığı belirtiliyor.