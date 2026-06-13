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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı resmen başladı. Dünyanın en büyük futbol organizasyonunda gözler yeşil sahalara çevrilmişken, magazin ve televizyon dünyasının en popüler isimlerinden Kim Kardashian’ın A Milli Futbol Takımımız hakkında yaptığı açıklama gündeme damga vurdu.

'TÜRKİYE’NİN KAZANACAĞINA DAİR BİR HİSSİM VAR'

Lüks yaşam tarzı ve popüler kültürdeki etkisiyle tanınan Kim Kardashian, Amerika’da başlayan dev turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin turnuvadaki şansı hakkında konuşan Kardashian, A Milli Takım için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dünyaca ünlü isim, Türkiye’nin turnuvadaki performansına inandığını belirterek, “Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanacağına dair içimde çok güçlü bir his var” dedi.