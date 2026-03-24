Kim Kardashian ve Lewis Hamilton aslında yıllardır birbirlerini tanıyor. 2014'te GQ Yılın Erkekleri Ödülleri'nde çekilen fotoğraflarda Hamilton'ın yanında o dönemki sevgilisi Nicole Scherzinger, Kim'in yanında ise eşi Kanye West yer alıyordu. O yıllarda Kanye West, Lewis Hamilton'dan "aile dostumuz" diye bahsediyordu ve çiftler sık sık bir araya geliyordu.

Lewis Hamilton, 2007-2015 yılları arasında Nicole Scherzinger ile birlikteydi. Kim Kardashian ise Kanye West ile 2014'te evlenip 2022'de boşanmıştı. Aradan geçen yıllarda iki ünlü de yollarına ayrı devam etti.

GİZLİ KAÇAMAKLARDAN KAMUOYUNA İLAN EDİLEN İLİŞKİYE

Çiftin ilişkisi Şubat 2026'da İngiltere'de romantik bir geziyle ortaya çıktı. Cotswolds bölgesindeki lüks Estelle Manor otelde özel akşam yemekleri, masajlar ve kaçamaklarla dolu bir hafta sonu geçirdiler. Kısa süre sonra Paris'e giden ikili, özel jetten indikten sonra otel girişinde de görüntülendi.

İlişkilerini resmen kamuoyuna duyurmaları ise 8 Şubat 2026 Super Bowl gecesinde oldu. Tribünde yan yana oturan Kim ve Lewis, binlerce kişinin önünde birlikte görüntülendi. O günden beri Hamilton, sevgilisiyle ilgili paylaşımlara övgü dolu yorumlar yapmaktan kaçınmıyor.

TOKYO SOKAKLARINDA KOL KOLA: HAYRANLARA EL SALLADILAR

Çiçeği burnunda çift, geçtiğimiz günlerde Japonya'nın başkenti Tokyo'da tatilde görüntülendi. Paparazzilerden kaçmak için çaba harcayan Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'ı bu kez kendi hayranları yakaladı.

Tokyo sokaklarında kol kola gezen ünlü çift, fotoğraflarını çeken hayranlardan kaçmadı. Hatta Kim Kardashian, görüntülenirken hayranlara el salladı. 45 yaşındaki Kim ile 41 yaşındaki Lewis'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

"SONUNA KADAR BİRLİKTE OLMAK İSTİYORUZ"

Çifti tanıyan kaynaklar, ikilinin çok mutlu olduğunu ve ilişkilerini ciddiye aldıklarını belirtiyor. Hamilton'ın Kim'e olan hayranlığı da sosyal medyada sıkça dikkat çekiyor.

Kim Kardashian, Pete Davidson ile kısa süren ilişkisinden sonra uzun süre kendini işine ve dört çocuğuna adadığını söylüyordu. Şimdi ise ünlü F1 pilotuyla yeni bir sayfa açmış görünüyor.