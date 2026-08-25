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Kaynak: Haber Merkezi

Kim Kardashian ve Kanye West’in en büyük kızı North West, gelecek yıl için kariyer planını açıkladı.

2021 yılında ayrılan ve 2022’de boşanma süreci tamamlanan Kardashian ile West’in 13 yaşındaki kızı North, bugüne kadar rapçi babasının izinden giderek müzik alanında çalışmalar yapmıştı.

“NORMAL BİR İŞ” YAPMAK İSTİYOR

North West, bir gençlik dergisine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Genç yaşına rağmen müzik ve moda alanındaki çıkışlarıyla gündeme gelen North, 14 yaşına geldiğinde bir kahve zincirinde çalışmayı denemek istediğini söyledi.

North’un bu planını “normal bir iş” olarak değerlendirdiği belirtildi.

DAHA ÖNCE BASKETBOL DÜŞÜNMÜŞ

North West, daha önce basketbol oyuncusu olmayı düşündüğünü ancak sonrasında fikrini değiştirdiğini ifade etti.

Röportajda kariyer planlarının yanı sıra tarzına ilişkin detaylar da paylaşan North, sanal pop yıldızı Hatsune Miku’dan ilham alarak saçlarını maviye boyattığını söyledi.

İLHAMINI SOSYAL MEDYADAN ALIYOR

North West, saç ve tırnak tarzı için TikTok ve Pinterest’ten ilham aldığını da belirtti.

Açıklamalarıyla gündem olan North’un, ünlü ailesine rağmen genç yaşta farklı deneyimler yaşamak istemesi dikkat çekti.