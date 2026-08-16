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Kaynak: AA

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığı bilgilere göre Kim, Kurtuluş Günü'nün 81. yıl dönümü vesilesiyle Putin'den aldığı tebrik mesajına yanıt verdi. Yanıtında, Rus mevkidaşı ile birlikte adalet uğruna yürütülen ortak mücadele tarihini ve köklü dostluk geleneklerini yaşatmaktan gurur duyduğunu belirten Kim, ikili ilişkilerin geleceğine dair umutlu olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore lideri, Moskova yönetiminin ülkenin egemenliğini, güvenlik çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü koruma yolunda yürüttüğü mücadeleyi başarıyla sürdüreceğine dair sarsılmaz bir inanca sahip olduğunu dile getirdi.

İLİŞKİLERDE TARİHİ SEVİYE VE STRATEJİK ORTAKLIK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de gönderdiği ilk mesajda, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin "kapsamlı stratejik ortaklık" çerçevesinde daha önce görülmemiş yüksek bir seviyeye ulaştığına dikkat çekmişti.

İki ülke arasındaki bağlar, 2024 yılında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması ile yeni bir boyut kazanmış ve bu adım Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde Moskova'ya askeri destek sağlamasının önünü açmıştı. Diplomatik temaslarını sürdüren Kim Jong-un, son olarak 14 Ağustos'ta İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya karşı savaşan Sovyet askerlerinin anısına düzenlenen törene katılarak iki ülke arasındaki tarihsel bağları yeniden vurgulamıştı.