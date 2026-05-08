KİM JONG-UN’DAN SINIR HATTINA YENİ SİLAH TALİMATI: STRATEJİK ÖNEMİ BÜYÜK

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordu envanterine katılması planlanan son teknoloji silah sistemlerini incelemek üzere mühimmat üretim tesislerini ziyaret etti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından servis edilen fotoğraflarda, Kim’in yeni nesil obüs taşıyıcılarının her ayrıntısıyla yakından ilgilendiği görüldü.

155 MİLİMETRELİK GÜDÜMLÜ GÜÇ

Ziyaretin odak noktasında, Güney sınır hattındaki topçu birliklerine sevk edilmesi planlanan yeni nesil 155 milimetrelik kendinden güdümlü topçu obüsü taşıyıcısı vardı. Kim Jong-un, silahın sadece ateş gücünü değil, aynı zamanda operasyonel kabiliyetlerini de inceledi. Obüsün zorlu arazi koşullarını aşma, sudan geçme ve hedefi tam isabetle vurma kapasitesi üzerine yetkililerden bilgi aldı.

GELİŞTİRME SÜRECİNE TAM NOT

Silah üretiminde görevli mühendis ve yetkilileri tebrik eden Kim, yeni nesil obüsün geliştirilmesinde elde edilen başarıların altını çizdi. Bu sistemlerin askeri ve stratejik açıdan kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.