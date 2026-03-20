Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı Ju Ae, ülkenin yeni nesil savaş tankını denedikleri geniş çaplı askeri tatbikatta birlikte görüntülendi.

Devlet medyasının paylaştığı fotoğraflarda, Kim’in hareket halindeki tankın üzerinde oturduğu, Ju Ae’nin ise tank kapağından başını çıkardığı görüldü.

Pyongyang’daki 60 No’lu Eğitim Üssü’nde gerçekleştirilen tatbikatta zırhlı birlikler tanksavar füzeleri ateşlerken, arka birlikler simüle edilen düşman insansız hava araçları ve helikopterleri hedef aldı. Böylece piyade ve tankların ilerlemesi için alan açıldığı belirtildi.

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA, yeni tankın yüksek hareket kabiliyeti, güçlü ateş gücü ve füze ile dronlara karşı gelişmiş savunma sistemlerine sahip olduğunu bildirdi.

KİM'DEN GÜÇ GÖSTERİSİ VURGUSU

Tatbikatı izleyen Kim Jong Un’un, tankların “yeri sarsarak ilerlediği” anları memnuniyetle izlediği ve bunun ordunun cesaretini temsil ettiğini söylediği aktarıldı.

Tatbikat, Kuzey Kore’nin son füze denemeleri ve Güney Kore ile ABD’nin ortak askeri tatbikatlarının hemen ardından gerçekleşti. Bu durum, bölgedeki askeri gerilimin sürdüğüne işaret ediyor.

VELİAHT YORUMLARI GÜÇLENİYOR

Kuzey Kore’de Kim ailesi onlarca yıldır ülkeyi yönetirken, “Paektu soy hattı” etrafında şekillenen liderlik kültü günlük yaşamın merkezinde yer alıyor.

Güney Kore istihbaratı yaptığı açıklamada, henüz ergenlik çağında olduğu düşünülen Ju Ae’nin açık şekilde “halef olarak belirlendiğini” değerlendirmişti.