Kim emekli olmak ister?

Emeklilik hayali denilince akıllara gelmeyen hayal yok gibi...

En klasiğinden;

Bir sahil kasabasında sakin bir hayat sürmek...

Veya küçük bir kayıkla balığa çıkmak...

Eşinle dünyayı gezmek...

Bir işletme kurmak ve kendi yağında kavrulmak...

Böyle böyle devam eder gider... Çok da düşünemiyorum çünkü durum malumunuz!..

Emekli değilim, olabilecek miyim bilmiyorum. Erken emeklilik şansım da bayağı uzak, parayı da vuramadık...

Keza diyelim ki emekli olma şansını yakaladım bir gün ve... Devamı da yok, çünkü bugün emeklinin hâlini gördükçe emekli olmaktan da korkar hâle geldim.

Emeklilik korkusu artık emeklilik hayali olan vatandaşların yeni fobisi hâline gelecektir yakın dönemde ve hatta psikolojik yardım alacaklar dahi çıkacaktır. Nasıl ki okul sınavlarına hazırlanan gençler kaygı sorunlarının temellerini orada atmaya başlıyorlarsa, aynı sorun muhakkak emeklilik korkusuyla da yaşanacaktır.

Konu aslında aynı; gelecek kaygısı!..

Ben artık kaygı duymayanların farklı olduğu kanaatindeyim.

Öğrenci ol, sınavlara hazırlan, güzel okulları iste... Bazen iyi puan alsan da yerleşeme!

Okul bitsin, iş ara, işsizler ordusunun arasından sıyrıl, geçinecek bir iş iste... “Geçinecek” diyorum çünkü insanlar neler hayal ediyor, nelerle karşılaşıyor?..

KPSS’ye gir, memurluk hayalleri kur, yüksek puan yap; tercih, şu bu derken... KPSS konusuna girmiyorum bile.

İş kurmak için atılım yap, düşün, karar ver, hayaller kur... Ekonomik şartlar, daha kurmaya yeltenmeden zaten vazgeçiriyor insanı.

Gerekli motivasyon hiçbir alanda olmamasına rağmen insanlar yıllarca emekliliğinde rahat olmak için çalışırlardı bir süre öncelere kadar. Şimdi ise emeklilik, kabusun ta kendisi olmuş vaziyette.

Ev kirası, gıda ihtiyacı ve temel ihtiyaçlar karşılanamaz durumda ve emekli bir vatandaş, bırakın bir sahil kasabasını, kentsel dönüşüme girecek evinden çıkamayacak vaziyete geldi.

Torunlara hediye vermek, harçlık vermek gibi jestler bile lüks hâline geldi.

Emekli olmak yerine, belli bir yaştan sonra artık hayatını garantiye alma fikri daha sıcak gelse de bu da tamamen kısmete kaldı.

Öyle bir algıyla büyüdü ki bu ülkedeki her birey...

Ünlü isimler, sanatçılar, futbolcular ve fenomenlere bakın...

Bir röportajında, açıklamasında ya da sosyal medya paylaşımında ailesine bir ev aldığından ya da babasına, abisine bir araba aldığından bahseder veya görürüz.

Bu ülkedeki insanların çoğu annesini rahat yaşatma hayaliyle büyüdü. Ki bakınız, futbolcular ilk kazandığı parasıyla anasına bir ev alır ya hani ya da bir sanatçı... Ve yüzündeki o gurur!..

Bir fenomenin babasının altına araba çektiğindeki o mutluluğu...

Oysa ülkenin gençleri ve orta yaşlıları hâlâ ailesine muhtaç. Büyüyememiş gibi değil, yetişemiyor ki kendi hayatına bile. Emekli olunca da çalışacak zaten.

Çünkü bu ülkede emeklilik, çalışmamak demek değil;

Daha az kazanarak hayatta kalmaya çalışmak demek.

O yüzden soruyorum size, süslemeden, romantize etmeden:

Kim emekli olmak ister?