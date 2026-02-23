Heyecanın doruk noktasına ulaşan bölümde, izleyicilerin en çok merak ettiği soru “Survivor’da kim elendi?” nihayet yanıt buldu.
Survivor eleme adayı belli oldu: Eren adaya veda etti
TV8’in sevilen yarışma programı Survivor 2026’da nefes kesen bir Pazar akşamı daha geride kaldı. Survivor'da eleme adayı belli oldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haftayı dokunulmazlık mücadeleleriyle geçiren yarışmacılar arasından potaya düşenler, kum sahasındaki zorlu düelloda son şanslarını kullandı.
Bölüm ödül parkuruyla başladı, ardından eleme adaylarının kaderini belirleyen kapışma sahneye çıktı.
Survivor All Star 2026’da tansiyon her bölümde artarken, 22 Şubat yayınında oynanan eleme mücadelesi ekran başına kilitledi.
Hafta içi oylamalarla sürgün adasına yollanan ve yetenekleriyle öne çıkan isimler, “tamam mı devam mı” sorusunun cevabını parkurda aradı. Peki, 22 Şubat Survivor’da kim veda etti?
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
22 Şubat Pazar günü gerçekleşen ödül mücadelesinde galip gelen taraf Ünlüler takımı oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme potasına giren adaylar Engincan, Onur Alp, Can ve Eren oldu. Karar konseyinde halk tarafından koruma altına alınan isimler Onur Alp ile Can oldu. Engincan ve Eren ise eleme düellosunda karşı karşıya geldi.
Eleme düellosunda Engincan ile Eren karşı karşıya geldi. Parkuru kazanan Engincan oldu. Eren ise kader konseyinin ardından adadan ayrıldı.
Ünlüler takımı için yapılan kader konseyinde “Eren Ünlüler takımına geçsin mi?” sorusu yöneltildi.
Takım üyeleri, Eren’in dahil olmasına “hayır” yanıtını verdi. Böylece Eren, Survivor’dan elendi.