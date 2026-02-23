Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
'CASPERLAR' SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 7'Sİ POLİS 14 KİŞİ TUTUKLANDI
Anasayfa Kültür Sanat Survivor eleme adayı belli oldu: Eren adaya veda etti

Survivor eleme adayı belli oldu: Eren adaya veda etti

TV8’in sevilen yarışma programı Survivor 2026’da nefes kesen bir Pazar akşamı daha geride kaldı. Survivor'da eleme adayı belli oldu.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Survivor eleme adayı belli oldu: Eren adaya veda etti - Resim: 1

Heyecanın doruk noktasına ulaşan bölümde, izleyicilerin en çok merak ettiği soru “Survivor’da kim elendi?” nihayet yanıt buldu.

1 10
Survivor eleme adayı belli oldu: Eren adaya veda etti - Resim: 2

Haftayı dokunulmazlık mücadeleleriyle geçiren yarışmacılar arasından potaya düşenler, kum sahasındaki zorlu düelloda son şanslarını kullandı.

2 10
Survivor eleme adayı belli oldu: Eren adaya veda etti - Resim: 3

Bölüm ödül parkuruyla başladı, ardından eleme adaylarının kaderini belirleyen kapışma sahneye çıktı.

3 10
Survivor eleme adayı belli oldu: Eren adaya veda etti - Resim: 4

Survivor All Star 2026’da tansiyon her bölümde artarken, 22 Şubat yayınında oynanan eleme mücadelesi ekran başına kilitledi.

4 10
Survivor eleme adayı belli oldu: Eren adaya veda etti - Resim: 5

Hafta içi oylamalarla sürgün adasına yollanan ve yetenekleriyle öne çıkan isimler, “tamam mı devam mı” sorusunun cevabını parkurda aradı. Peki, 22 Şubat Survivor’da kim veda etti?

5 10
Survivor eleme adayı belli oldu: Eren adaya veda etti - Resim: 6

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

22 Şubat Pazar günü gerçekleşen ödül mücadelesinde galip gelen taraf Ünlüler takımı oldu.

6 10
Survivor eleme adayı belli oldu: Eren adaya veda etti - Resim: 7

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme potasına giren adaylar Engincan, Onur Alp, Can ve Eren oldu. Karar konseyinde halk tarafından koruma altına alınan isimler Onur Alp ile Can oldu. Engincan ve Eren ise eleme düellosunda karşı karşıya geldi.

7 10
Survivor eleme adayı belli oldu: Eren adaya veda etti - Resim: 8

Eleme düellosunda Engincan ile Eren karşı karşıya geldi. Parkuru kazanan Engincan oldu. Eren ise kader konseyinin ardından adadan ayrıldı.

8 10
Survivor eleme adayı belli oldu: Eren adaya veda etti - Resim: 9

Ünlüler takımı için yapılan kader konseyinde “Eren Ünlüler takımına geçsin mi?” sorusu yöneltildi.

9 10
Survivor eleme adayı belli oldu: Eren adaya veda etti - Resim: 10

Takım üyeleri, Eren’in dahil olmasına “hayır” yanıtını verdi. Böylece Eren, Survivor’dan elendi.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro