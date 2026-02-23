Survivor eleme adayı belli oldu: Eren adaya veda etti

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme potasına giren adaylar Engincan, Onur Alp, Can ve Eren oldu. Karar konseyinde halk tarafından koruma altına alınan isimler Onur Alp ile Can oldu. Engincan ve Eren ise eleme düellosunda karşı karşıya geldi.