Yeniçağ Gazetesi
08 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 15°
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız

Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız

Minik halleriyle bile dikkat çekiyorlar. Geleceğin yıldızlarını küçük hallerinde görmek çok eğlenceli.

Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 1

Türk futbolunun marka isimlerinden birisi. Bakalım tanıyacak mısınız?

1 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 2

ARDA TURAN

2 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 3

Bu tatlı çocuk, Türk futbolunun en agresif futbolcularından birisine dönüştü.

3 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 4

CANER ERKİN

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giydi. 37 yaşındaki sol bek Sakaryaspor'da oynuyor.

4 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 5

Bakalım, bu çocuk kim?

5 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 6

Jose Mourinho

Dünya tarihine adını yazdırdı. Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yaptı. Aktif olarak Benfica'nın başında.

6 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 7

Bu sevimli çocuk dünyanın en iyilerinden birisi oldu.

7 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 8

Lionel Messi

38 yaşındaki yıldız isim, Inter Miami forması giyiyor. Barcelona tarihinin efsanesi.

8 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 9

Üzerinde Galatasaray forması olan bu çocuk kim?

9 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 10

Hakan Çalhanoğlu

Büyük kaptan. Inter formasıyla da harikalar yaratıyor.

10 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 11

Gözler, futbolcuyu ele vermiş gibi. Tanıdınız mı?

11 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 12

Cengiz Ünder

28 yaşındaki Milli futbolcu, Fenerbahçe'den kiralandı, Beşiktaş forması giyiyor.

12 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 13

Üstünde Fenerbahçe forması olan bu çocuk kim?

13 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 14

Kerem Aktürkoğlu

Milli yıldız, çocukluk aşkı Fenerbahçe'de forma giyiyor.

14 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 15

Bir marka. Dünyanın en iyilerinden...

15 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 16

Cristiano Ronaldo

40 yaşındaki Portekizli yıldız, Arabistan'da gollerini atmaya devam ediyor.

16 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 17

Ona yeşil çok yakışıyor. Bakalım çıkarabildiniz mi?

17 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 18

Ozan Tufan

Eski Fenerbahçeli, aktif olarak Trabzonspor'da oynuyor.

18 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 19

Fenerbahçe formalı çocuğu tanıdınız mı?

19 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 20

İrfan Can Kahveci

30 yaşındaki İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de oynuyor.

20 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 21

Bu sevimli çocuk bir canavara dönüştü. Bakalım tanıyabilecek misiniz?

21 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 22

Sergio Ramos

Dünyanın en iyi savunma oyuncularından birisi. Real Madrid efsanelerinden.

22 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 23

Ferguson'un yanındaki çocuk kim?

23 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 24

Gareth Bale

36 yaşındaki Gallerli, futbolu bıraksa da iz bırakan isimler arasında yer alıyor.

24 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 25

Ezelden Beşiktaşlı. Bakalım tanıdınız mı?

25 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 26

Necip Uysal

35 yaşındaki emektar futbolcu, sezon sonunda Beşiktaş formasıyla futbolu bırakacak.

26 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 27

Aynı sert imajı çocukken de vermiş. Bakalım tanıdınız mı?

27 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 28

Merih Demiral

Milli stoper, 27 yaşında Arabistan'da kariyerine devam ediyor.

28 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 29

Frankfurt formalı çocuk kim olabilir?

29 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 30

Cenk Tosun

Beşiktaş kariyeri bir başkaydı. Fenerbahçe'de kariyerine devam ediyor.

30 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 31

Sarı saçlı çocuğu tanıdınız mı?

31 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 32

Antonio Griezman

35 yaşındaki Fransız hücumcu, Atletico Madrid efsanesine dönüştü.

32 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 33

Bu sevimli kıvırcık kim? Tanıyabildiniz mi?

33 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 34

Barış Alper Yılmaz

25 yaşındaki hücumcu Galatasaray'da forma giyiyor.

34 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 35

Televizyon izleyen bu şirin çocuk kim?

35 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 36

Neymar

Brezilya futboluna damga vurdu. Parladığı takım olan Santos'ta oynuyor.

36 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 37

Galatasaray formalı bu sevimli çocuk kim?

37 38
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız - Resim: 38

Kaan Ayhan

31 yaşındaki milli futbolcu, çocukluk aşkı Galatasaray'da oynuyor.

38 38
