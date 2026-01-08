Türk futbolunun marka isimlerinden birisi. Bakalım tanıyacak mısınız?
Kim bu sevimli çocuklar? Bakalım kaçını tanıyacaksınız
Minik halleriyle bile dikkat çekiyorlar. Geleceğin yıldızlarını küçük hallerinde görmek çok eğlenceli.
ARDA TURAN
Bu tatlı çocuk, Türk futbolunun en agresif futbolcularından birisine dönüştü.
CANER ERKİN
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giydi. 37 yaşındaki sol bek Sakaryaspor'da oynuyor.
Bakalım, bu çocuk kim?
Jose Mourinho
Dünya tarihine adını yazdırdı. Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yaptı. Aktif olarak Benfica'nın başında.
Bu sevimli çocuk dünyanın en iyilerinden birisi oldu.
Lionel Messi
38 yaşındaki yıldız isim, Inter Miami forması giyiyor. Barcelona tarihinin efsanesi.
Üzerinde Galatasaray forması olan bu çocuk kim?
Hakan Çalhanoğlu
Büyük kaptan. Inter formasıyla da harikalar yaratıyor.
Gözler, futbolcuyu ele vermiş gibi. Tanıdınız mı?
Cengiz Ünder
28 yaşındaki Milli futbolcu, Fenerbahçe'den kiralandı, Beşiktaş forması giyiyor.
Üstünde Fenerbahçe forması olan bu çocuk kim?
Kerem Aktürkoğlu
Milli yıldız, çocukluk aşkı Fenerbahçe'de forma giyiyor.
Bir marka. Dünyanın en iyilerinden...
Cristiano Ronaldo
40 yaşındaki Portekizli yıldız, Arabistan'da gollerini atmaya devam ediyor.
Ona yeşil çok yakışıyor. Bakalım çıkarabildiniz mi?
Ozan Tufan
Eski Fenerbahçeli, aktif olarak Trabzonspor'da oynuyor.
Fenerbahçe formalı çocuğu tanıdınız mı?
İrfan Can Kahveci
30 yaşındaki İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de oynuyor.
Bu sevimli çocuk bir canavara dönüştü. Bakalım tanıyabilecek misiniz?
Sergio Ramos
Dünyanın en iyi savunma oyuncularından birisi. Real Madrid efsanelerinden.
Ferguson'un yanındaki çocuk kim?
Gareth Bale
36 yaşındaki Gallerli, futbolu bıraksa da iz bırakan isimler arasında yer alıyor.
Ezelden Beşiktaşlı. Bakalım tanıdınız mı?
Necip Uysal
35 yaşındaki emektar futbolcu, sezon sonunda Beşiktaş formasıyla futbolu bırakacak.
Aynı sert imajı çocukken de vermiş. Bakalım tanıdınız mı?
Merih Demiral
Milli stoper, 27 yaşında Arabistan'da kariyerine devam ediyor.
Frankfurt formalı çocuk kim olabilir?
Cenk Tosun
Beşiktaş kariyeri bir başkaydı. Fenerbahçe'de kariyerine devam ediyor.
Sarı saçlı çocuğu tanıdınız mı?
Antonio Griezman
35 yaşındaki Fransız hücumcu, Atletico Madrid efsanesine dönüştü.
Bu sevimli kıvırcık kim? Tanıyabildiniz mi?
Barış Alper Yılmaz
25 yaşındaki hücumcu Galatasaray'da forma giyiyor.
Televizyon izleyen bu şirin çocuk kim?
Neymar
Brezilya futboluna damga vurdu. Parladığı takım olan Santos'ta oynuyor.
Galatasaray formalı bu sevimli çocuk kim?
Kaan Ayhan
31 yaşındaki milli futbolcu, çocukluk aşkı Galatasaray'da oynuyor.