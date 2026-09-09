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Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) 24 yıl görev alan ve tutuklanana kadar görüntülenmediği için “Hayalet” adıyla anılan eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu’nun dosyası raftan indi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul ve şüpheli ölümlere ilişkin kurduğu ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde rahatsızlanıp ambulans ile hastaneye götürülürken yolda bir başka ambulansa taşınmıştı. Kozinoğlu ambulansla Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülürken yaşamını yitirdi.

O dönem Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin bir soruşturma yürütüldü ancak dosyadan bir şey çıkmadı.

Raftan inen Kozinoğlu dosyasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden başlatıldığı, dosyada cezaevi ve sağlık görevlilerinin ifadeleri arasındaki çelişkilerin incelemeye alındığı bildirildi. Buna ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

Mayıs 2011'de göreve başlayıp özel olarak koğuşa verilen infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül dışında 10 şüpheli gözaltına alınırken, Silivri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ebubekir Efe tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir karar alındı.

Soruşturma kapsamında Kaşif Kozinoğlu’nun mezarının açılarak feth-i kabir işlemi yapılmasına karar verildi.

İşlemin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanırken, Kozinoğlu’ndan doku örnekleri alınacağı öğrenildi.

YENİÇAĞ, “MİT’in hayaleti: 15 yıl sonra dosyası açılan Kozinoğlu’nun ölümünde bilinmeyenler” başlıklı haberinde, uzmanların “saç teline” dikkat çektiğini yazmıştı. Kozinoğlu’nun saç teli üzerinden yapılacak bir incelemede, zehirleyici bir madde verilip verilmediğinin ortaya çıkacağını uzmanlar ifade etti.

Kozinoğlu, 10 Mart 2011’de dönemin Beşiktaş Adliyesi’ne girişi sırasında ilk kez kameralar tarafından görüntülendi.

Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz’e ifade verdikten sonra “Terör örgütü üyeliği ve gizli belgeleri temin etme” suçlarından tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kozinoğlu’nun iddianamesinde, 11 yıldan 26 yıla kadar hapsi isteniyordu. Silivri Cezaevi’nde bulunduğu 8 aylık süreçte kapsamlı bir savunma hazırladığı biliniyordu.

22 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacaktı. Duruşmaya çıkmasına 9 gün kala, 12 Kasım 2011’de Kozinoğlu koğuşunda rahatsızlandı. Silivri Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve hayatını kaybetti.

Kozinoğlu, ölümünden önce yazdığı belirtilen mektuplarda “Beni öldürecekler” diye yazmış, bu da şüpheli ölüme delil olarak gösterilmişti.

HAYALET’İN ÖLÜMÜNDE CIA AJANI İZİ

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde kritik bir isim gündeme geldi: FETÖ’den cezaevinde olan eski MİT ve CIA ajanı Ener Altaylı.

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen belgeler arasında Gülen'e hitaben yazılmış mektuplar bulunmuştu.

2008 tarihli olduğu belirtilen mektuplardan birinde Altaylı'nın, Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki faaliyetlerinden ve özellikle Özbekistan'daki Gülen yapılanmasına yönelik olumsuz tutumundan söz ettiği, Kozinoğlu'nun MİT Müsteşarlığına getirilmesi ihtimalini yapılanma açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Başka bir mektupta ise Kozinoğlu için "etkisiz hale getirilmesi" ifadesinin kullanıldığı ileri sürüldü.

Peki, kim bu Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde adı geçen Enver Altaylı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enver Altaylı için “Altaylı, FETÖ ile mektup diplomasisinde olan bir şahıs. 40 civarında mektup söz konusu. İstihbaratçı olarak kendisi, CIA üzerinden de birçok görevlendirme almış bir kişi” ifadelerini kullanmıştı.

Enver Altaylı, 15 Temmuz darbe girişiminde sonra FETÖ’den tutuklandı ve hale cezaevinde bulunuyor.

Enver Altaylı’nın adı ilk olarak Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gündeme gelmişti.

Hablemitoğlu cinayetinin kritik şüphelisi Ukrayna’dan geitirilen Nuri Gökhan Bozkır ile Enver Altaylı’nın tanışıklığı ortaya çıkmıştı.

Şüpheli Aydın Köstem, Enver Altaylı ile Nuri Gökhan Bozkır’ı kendisinin tanıştırdığını söyledi.

Aydın Köstem, şunları anlattı:

“Nuri Gökhan Bozkır ve Enver Altaylı’yı ben tanıştırdım. Nuri Gökhan’a kendisini Enver ile tanıştırmamı isteyip istemediğini sordum. Nuri Gökhan tanışmak isteyince Enver’i aradım. Zaten Enver bu tip tanışma olaylarına meraklıdır. Enver de tanışmayı kabul edince, ikisini bir araya getirdim.”

Enver Altaylı'nın bilgisayarından ele geçen, kendini anlattığı İngilizce metinde, “Enver Altaylı, Türk, Amerikan ve İsrail dostluğuna inanmaktadır; kanaatince bu tarafların çıkarları çatışmamakta ve Türkiye'nin jeopolitikası, Amerika ve İsrail ile iş birliğini zaruri kılmaktadır” ifadesi yer aldı.

Bilgisayarda ele geçen ve Enver Altaylı tarafından hazırlandığı değerlendirilen bir mektupta sanığın FETÖ elebaşı Gülen'e “Muhterem Efendim” şeklinde hitap ettiği görüldü.

Mektubun devamında, “Kötüler, peşin hükümlüler, art niyetliler elbette yalan ve iftiralarını devam ettireceklerdir.”, “Aydınlatılmış ve hizmet kervanına katılmış olacaktır” ifadeleriyle, sonuç bölümündeki “Muhterem Efendim, lütfen bizi dualarınızdan mahrum bırakmayınız. Burada şu hususu tekrar ifade etmek isterim. Gönlümde zatıalilerinize karşı garazsız ve coşkun bir sevgi kaynaması var. Efendim ellerinizden öper huzurunuzda saygı ile eğilirim…” ifadeleri dikkati çekti.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör de bugünkü “Her taşın altından çıkıyor: Enver Altaylı” başlıklı yazısında Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünde Enver Altaylı izi olduğunu işaret etti.

KİM BU ENVER ALTAYLI

Enver Altaylı 1958 yılında askeri liseye başladı.

Albay Talat Aydemir’in darbe girişiminde Harp Okulu’ndaki öne çıkan öğrencilerdendi. Bu yüzden sıkıyönetim mahkemelerinde yargılandı. Harp Okulu’ndan atıldı.

Hukuk Fakültesi’ne başladı. Bu süreçte Hergün gazetesine gidip geliyordu. Kendi anlatımına göre CIA’nın Türkiye yöneticisi Ruzi Nazar ile de orada tanıştı.

Altaylı’nın bundan sonraki kariyeri Ruzi Nazar’ın dokunuşuyla ilerledi. Bir dernekte çalışırken Nazar onu MİT Müsteşarı Fuat Doğu’ya tavsiye etmiş, Doğu da Altaylı’yı MİT’e almıştı. Altaylı ‘Sovyetolog’ olarak eğitilmişti.

Altaylı yaklaşık 5 yıl görev yaptığı MİT’ten 1973’te ayrıldı.

Önce Almanya’da sonra Orta Asya’da ‘sivil toplum’ alanında faaliyet gösterdi. Siyasetçilere de yakındı. Türkeş’e, Özal’a ve Demirel’e danışmanlık yaptı.

2013’te ‘CIA’nın Türk Casusu: Ruzi Nazar’ adlı bir kitap yazdı.