AKP’ye katılımlar sürerken, Türkiye gündemine oturacak bir iddia daha gündeme geldi.

Gazeteci ve Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında CHP’li bir ilçe belediye başkanının AKP’ye katılıp, 2029 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istediğini iddia etti.

AKP’YE KATILMAK İÇİN İBB BAŞKANLIĞI TALEP ETTİ İDDİASI

Öte yandan Yarkadaş, cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bu konudan rahatsız olup bir belediye başkanına doğrudan mesaj ilettiğini öne sürdü.

“AKP kapıyı açsa CHP’li başkanların yarısı AKP’ye gidecek” diyen Yarkadaş, “AKP kapıyı açsa CHP’li başkanların yarısı AKP’ye gidecek. Kimlerin AKP’lilerle gidip görüştüğünü, Ekrem İmamoğlu’nun da artık bundan rahatsız olup bir belediye başkanına doğrudan mesaj ilettiğini bilmiyor muyuz? AKP’ye geçmek istiyor, pazarlık yapıyor. Size geleyim ama beni 2029 yılında İBB’ye aday yaparsanız geleyim diyor. Sadece belediye başkanlığı ile gitmiyor büyükşehir belediye başkanlığını da almak istiyor. Bir dönün partinize bakın kardeşim ya. Öyle bir şey olur mu?” sözlerini sarf etti.

İmamoğlu’nun mesaj gönderdiği ilçe belediye başkanının kim olduğu ise merak konusu oldu.