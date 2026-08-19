Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kilosu Türkiye’de 600 bin liraya satılıyor: Kırmızı altın mesaisi başladı

Kilosu Türkiye’de 600 bin liraya satılıyor: Kırmızı altın mesaisi başladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kilosu 600 bin liraya kadar çıkan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendirilen safranda yeni sezon heyecanı başladı. Üreticiler yeni sezon soğanlarını toprakla buluşturuyor.

Kaynak: İHA
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Kilosu Türkiye’de 600 bin liraya satılıyor: Kırmızı altın mesaisi başladı - Resim: 1

Safranbolu'nun en önemli tarımsal değerlerinden biri olan safran, ekim ve kasım aylarında çiçek açmasının ardından toplanmaya başlıyor.

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Kilosu Türkiye’de 600 bin liraya satılıyor: Kırmızı altın mesaisi başladı - Resim: 2

Boyu 15-30 santimetreye kadar ulaşan bu özel bitki, kendi ağırlığının yaklaşık 100 bin katı kadar sıvıyı renklendirip sarıya boyayabilme özelliğine sahip.

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Kilosu Türkiye’de 600 bin liraya satılıyor: Kırmızı altın mesaisi başladı - Resim: 3

Ürünün yüksek pazar değerinin arkasındaki en büyük neden ise üretimindeki zorluk: Yaklaşık 80 bin safran çiçeğinden yalnızca 500 gram safran elde edilebiliyor.

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Kilosu Türkiye’de 600 bin liraya satılıyor: Kırmızı altın mesaisi başladı - Resim: 4

Geçtiğimiz sezon kilosu 600 bin liraya kadar ulaşan Safranbolu safranı, bu fiyatıyla "dünyanın en pahalı baharatı" unvanını koruyor.

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Kilosu Türkiye’de 600 bin liraya satılıyor: Kırmızı altın mesaisi başladı - Resim: 5

Protokol Tarlada Üreticilerle Buluştu

Yeni sezon soğan dikim programı, Yukarıçiftlik köyünde üretici İsmail Yılmaz'a ait tarlada gerçekleştirildi.

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Kilosu Türkiye’de 600 bin liraya satılıyor: Kırmızı altın mesaisi başladı - Resim: 6

Etkinliğe Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın ile İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder katıldı.

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Kilosu Türkiye’de 600 bin liraya satılıyor: Kırmızı altın mesaisi başladı - Resim: 7

Programda açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, safranın kentte üretimi yapılan spesifik ürünlerin başında geldiğini vurgulayarak, tarımsal niteliğinin yanında kentin tanıtımına da büyük katkı sağladığını belirtti.

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Kilosu Türkiye’de 600 bin liraya satılıyor: Kırmızı altın mesaisi başladı - Resim: 8

110 Dekar Alanda Safran Üretimi Yapılıyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Kaya bölgedeki üretim potansiyeli hakkında bilgi vererek, ilçede 51 üreticinin 110 dekar alanda safran üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Tarla sahibi üretici İsmail Yılmaz ise bu yıl farklı alanlarda toplamda 20 dönümün üzerinde safran dikimi yapacaklarını bildirdi.

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