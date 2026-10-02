Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da erkenci ürünlerin hasadı başladı. Üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelere girerken bu yıl beklenen yüksek rekolteye rağmen piyasadaki durgunluk dikkat çekiyor.
Kilosu dalında 8 TL'den alıcı buluyor: Talep yağıyor ama gönderemiyorlar
Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden birinde hasat başladı. Bu yıl yüksek rekolte beklenmesine rağmen fiyatların düşük kalması ve ihracatta yaşanan sıkıntılar üreticiyi zorluyor. Yurt dışından talep bulunmasına rağmen ürünlerin gönderilmesinde sorun yaşanıyor.Kaynak: İHA
Kent genelinde yaklaşık 401 bin dönümlük alanda üretim yapılırken bu yıl toplam 1 milyon 165 bin ton rekolte bekleniyor.
Hasadı yapılan ürünler yurdun farklı bölgelerine gönderilmek üzere kamyonlara yükleniyor. Ancak dalındaki kilogram fiyatının 8-10 lira seviyesinde kalması üreticinin beklentisini karşılamıyor.
Dönüm başına ise ortalama 3 ton verim alındığı belirtiliyor.
BU YIL REKOLTE İYİ
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hava şartlarının bu yıl üretim açısından olumlu geçtiğini söyledi.
Yağışların iyi olduğunu ve don olayı yaşanmadığını belirten Doğan, Adana'daki 401 bin dönümlük üretim alanından 1 milyon 165 bin ton rekolte beklediklerini açıkladı.
Doğan, yüksek rekolteye rağmen hasadın geçmiş yıllara kıyasla daha yavaş ilerlediğine dikkat çekti.
PAKETLEME TESİSLERİ YÜZDE 20 KAPASİTEYLE ÇALIŞIYOR
Üretimdeki hareketliliğe rağmen paketleme tesislerinde aynı yoğunluk yaşanmıyor. Doğan'ın verdiği bilgilere göre çalışan paketleme tesisleri şu anda yalnızca yüzde 20 kapasiteyle faaliyet gösteriyor.
Fiyatların oldukça düşük olduğunu belirten Doğan, yurt dışına ürün gönderilmesinde de önemli sıkıntılar yaşandığını söyledi.
Karadeniz'de gemi trafiğinin bulunmadığını, kara yoluyla yapılacak sevkiyatın ise yüksek maliyet oluşturduğunu ifade eden Doğan, yurt dışından talep gelmesine rağmen ürünleri göndermekte zorlandıklarını belirtti.
Doğan, yaşanan durumu “buruk bir hasat” olarak nitelendirdi.
İHRACAT İÇİN 6 EKİM BEKLENİYOR
Üreticilerin önemli bir bölümü piyasadaki hareketliliğin artmasını bekliyor. Alışverişin istenilen seviyede olmaması nedeniyle ürünün dalındaki kilogram fiyatı 8 ila 10 lira arasında seyrediyor.
İhracat için ise 6 Ekim tarihi belirlendi.
Yurt dışı pazarının hareketlenmesi halinde hem hasadın hem de paketleme tesislerindeki çalışmaların hız kazanması bekleniyor.
EN BÜYÜK PAZARLAR RUSYA VE UKRAYNA
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, en büyük dış pazarların Rusya ve Ukrayna olduğunu belirtti. Avrupa ülkelerine de ihracat yapıldığını söyleyen Doğan, bölgedeki savaş nedeniyle gemi trafiğinin bulunmamasının sevkiyatları olumsuz etkilediğini ifade etti.
Gemi trafiğinin yeniden başlaması durumunda piyasada hareketlilik oluşacağını belirten Doğan, kara yolu taşımacılığının yüksek maliyeti nedeniyle mevcut talebin karşılanamadığını kaydetti.
Üreticilerin ekim ayı içerisinde piyasanın canlanmasını beklediğini aktaran Doğan, hasadın şu anda yüzde 20 kapasiteyle devam ettiğini söyledi.
DALINDA 8-10 LİRADAN SATILIYOR
Dalında kilogramı 8-10 liradan alıcı bulan ürünün mandalina olduğu belirtildi.
Türkiye'nin narenciye üretiminin yüzde 41'ini karşılayan Adana'da Okitsu, Mihowase, Early, Marisol ve Primasol cinsi erkenci mandalinaların hasadı başladı.
Tarım işçileri sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek mandalinaları toplarken ürünler daha sonra Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilmek üzere kamyonlara yükleniyor.
Doğan, fiyatların hem çiftçiyi hem de tüccarı tatmin etmediğini, bu nedenle üreticilerin büyük bölümünün beklemeyi tercih ettiğini ifade etti.