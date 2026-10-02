Kilosu dalında 8 TL'den alıcı buluyor: Talep yağıyor ama gönderemiyorlar

Tarım işçileri sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek mandalinaları toplarken ürünler daha sonra Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilmek üzere kamyonlara yükleniyor.

Doğan, fiyatların hem çiftçiyi hem de tüccarı tatmin etmediğini, bu nedenle üreticilerin büyük bölümünün beklemeyi tercih ettiğini ifade etti.