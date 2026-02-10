Kilosu binlerce eurodan satılıyor: Türk çiftçisinin henüz keşfetmediği 5 'yeni nesil' zenginlik

Gramı Altınla Yarışan: Safran

Safranbolu ile ünlenen bu mucize bitki, üretim miktarı düşük kalsa da değerini koruyor. 2026'da artık sadece baharat değil; kozmetik ve tekstil sektörünün aranan ham maddesi. Zahmetli üretimine rağmen 150 bin çiçekten 1 kg elde ediliyor; kilogram fiyatı 500-900 bin TL'ye ulaşabiliyor, gramı 400-500 TL'den başlıyor. Bu miktar, bir tarlanın yıllık buğday gelirini katlayabiliyor.Tarımda servete ulaşmak yoğun emekten çok, stratejik ürünü seçmekten geçiyor. 2026, geleneksel tarımdan butik ve katma değerli üretime geçişin parladığı yıl olacak.