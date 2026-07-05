Türkiye'nin en önemli doğal ıhlamur üretim merkezleri arasında yer alan Bursa Karacabey'de, geleneksel hasat dönemi yoğun bir tempoyla devam ediyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ekmekçi Mahallesi Muhtarı Ramazan Diğrenci ile birlikte bölgedeki hasat çalışmalarına katılarak yerel üreticilerle bir araya geldi ve ıhlamur topladı.
Kilosu altın değerinde: Vatandaş ormandan topluyor
Türkiye'nin önde gelen doğal ıhlamur üretim merkezlerinden Karacabey'de hasat sezonu başladı. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ekmekçi Mahallesi'ndeki ıhlamur hasadına katılarak üreticilere destek verdi ve 11 Temmuz'da Yeniköy'de düzenlenecek Ihlamur Festivali'ne vatandaşları davet etti.Kaynak: İHA
Boğazköy, Bayramdere, Ekmekçi, Kurşunlu, Güngörmez, Örencik, Malkara ve Yeniköy bölgelerini çevreleyen doğal ıhlamur ormanları, Karacabey'i bitkisel ürün sektöründe lider konuma taşıyor. Haziran ayının ilk haftasında başlayıp temmuz ayının başına kadar süren bu dönem, bölge halkı için ciddi bir geçim kaynağı oluşturuyor.
Deneyimli üreticiler tarafından metrelerce yükseklikteki ağaçlardan toplanan ıhlamur çiçekleri, aileler tarafından özenle ayıklanıp kurutularak piyasaya sunuluyor. İklim koşullarına bağlı olarak üretim miktarı değişse de yüksek kaliteli Karacabey ıhlamuru, iç pazarda yoğun talep görmeyi sürdürüyor.
Hasat alanında açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin doğal zenginliklerinin ve bu mirasın korunmasının önemine dikkat çekti. Karabatı, şu ifadeleri kullandı:
"Karacabey, bereketli topraklarının yanı sıra sahip olduğu doğal zenginlikleriyle de ülkemizin önemli ilçelerinden biridir. Türkiye'nin en değerli doğal ıhlamur ormanlarından bir kısmına ev sahipliği yapan ilçemizde üreticilerimizin büyük emekle gerçekleştirdiği hasat, hem kırsal ekonomimize katkı sağlıyor hem de bu eşsiz doğal mirasımızı yaşatıyor.
Emeği geçen tüm üreticilerimize bereketli, bol kazançlı ve hayırlı bir hasat sezonu diliyorum. Karacabey Belediyesi olarak üreticimizin ve kırsal kalkınmanın yanında olmaya devam edeceğiz."
İlçenin marka değerini artırmayı ve doğal güzelliklerini tanıtmayı hedeflediklerini belirten Başkan Karabatı, üretimin desteklenmesi kadar tanıtımın da kritik olduğunu vurguladı. 11 Temmuz'da Yeniköy'de gerçekleştirilecek olan Ihlamur Festivali'nin müjdesini veren Karabatı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Karacabey'imizin önemli bir marka değeri olan ıhlamuru daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla 11 Temmuz'da Yeniköy’de düzenleyeceğimiz Ihlamur Festivali ile hem üreticilerimizi hem de vatandaşlarımızı bir araya getireceğiz. Güzel bir konserle taçlandıracağımız festivalimizde Karacabey'in doğal ıhlamurunu, yöresel ürünlerimizi ve kültürel zenginliklerimizi tanıtacak, üreticilerimizin emeğini daha görünür hale getireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bu güzel etkinliğimize davet ediyor, ilçemizin doğal mirasını birlikte yaşatmaya ve tanıtmaya bekliyoruz."