Kilosu altın değerinde: Vatandaş ormandan topluyor

"Karacabey'imizin önemli bir marka değeri olan ıhlamuru daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla 11 Temmuz'da Yeniköy’de düzenleyeceğimiz Ihlamur Festivali ile hem üreticilerimizi hem de vatandaşlarımızı bir araya getireceğiz. Güzel bir konserle taçlandıracağımız festivalimizde Karacabey'in doğal ıhlamurunu, yöresel ürünlerimizi ve kültürel zenginliklerimizi tanıtacak, üreticilerimizin emeğini daha görünür hale getireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bu güzel etkinliğimize davet ediyor, ilçemizin doğal mirasını birlikte yaşatmaya ve tanıtmaya bekliyoruz."