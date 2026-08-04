Yeniçağ Gazetesi
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Kilosu 650 TL'den alıcı buluyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Van'ın coğrafi işaret tescilli lezzetine ilgi her geçen gün artıyor. Yaz sezonuyla birlikte siparişler katlanırken, ürün Türkiye'nin dört bir yanına özel yöntemlerle ulaştırılıyor.

Kaynak: İHA
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Kilosu 650 TL'den alıcı buluyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Resim: 1

Van'ın coğrafi işaret tescilli otlu peyniri, yaz tatili sezonunda hem kentte yaşayanların hem de şehri ziyaret eden gurbetçi ve turistlerin en çok tercih ettiği yöresel ürünler arasında yer alıyor. Artan talep nedeniyle üreticiler ve esnaf yoğun mesai yaparken, ürünler Türkiye'nin dört bir yanına vakumlanarak gönderiliyor.

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Kilosu 650 TL'den alıcı buluyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Resim: 2

Yaz sezonuyla birlikte talep arttı
Van kahvaltısının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan otlu peynir, bu yıl bol yağışın etkisiyle verimli bir üretim sezonu geçirdi.

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Kilosu 650 TL'den alıcı buluyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Resim: 3

Yüksek rakımlı dağ ve yaylalardan toplanan sirmo, mendi ve heliz gibi yöreye özgü otlarla hazırlanan peynir, koyunların doğal meralarda beslenmesi sayesinde yüksek kaliteye ulaşıyor. Geleneksel yöntemlerle olgunlaştırılan ürün, Van'dan ayrılan ziyaretçilerin valizlerinde ilk sırada yer alıyor.

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Kilosu 650 TL'den alıcı buluyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Resim: 4

"Ürünleri vakumlayarak gönderiyoruz"

İHA'ya konuşan esnaf Resul Şığva, bu yıl üretimin oldukça bereketli geçtiğini belirterek, bölgenin aldığı yağışların ot verimini artırdığını ve bunun peynir kalitesine olumlu yansıdığını söyledi.

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Kilosu 650 TL'den alıcı buluyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Resim: 5

Şığva, yaz tatili döneminde siparişlerin önemli ölçüde arttığını belirterek, internet üzerinden ve Van'a gelen gurbetçiler ile turistlerden yoğun talep aldıklarını ifade etti. Ziyaretçilerin sadece otlu peynir değil, bal, tereyağı ve diğer yöresel ürünleri de satın aldığını ancak en fazla ilginin yine otlu peynire olduğunu dile getirdi.

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Kilosu 650 TL'den alıcı buluyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Resim: 6

Artan talepleri karşılamak için ürünleri özel ambalajlarla hazırladıklarını belirten Şığva, Türkiye'nin farklı illerine vakumlu paketler halinde kargo gönderdiklerini söyledi. Bu yöntem sayesinde peynirin tazeliğinin ve lezzetinin uzun süre korunduğunu ifade etti.

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Kilosu 650 TL'den alıcı buluyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Resim: 7

Fiyatı 650 TL'ye kadar yükseliyor

Van otlu peynirinin fiyatı kalite ve üretim şekline göre değişiklik gösteriyor. Esnaf, ürünün kilogram fiyatının 300 TL'den başlayıp 650 TL'ye kadar çıktığını belirtiyor.

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Kilosu 650 TL'den alıcı buluyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor - Resim: 8

Yoğun talebin özellikle yaz aylarında daha da arttığını aktaran üreticiler, birçok vatandaşın kışlık tüketim için 10 ila 15 kilogram arasında otlu peynir satın alarak memleketlerine götürdüğünü ifade ediyor. Bol üretime rağmen talebin yüksek seyretmesi, Van'ın tescilli lezzetine olan ilginin her geçen yıl arttığını ortaya koyuyor.

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