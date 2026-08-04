Kilosu 650 TL'den alıcı buluyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Şığva, yaz tatili döneminde siparişlerin önemli ölçüde arttığını belirterek, internet üzerinden ve Van'a gelen gurbetçiler ile turistlerden yoğun talep aldıklarını ifade etti. Ziyaretçilerin sadece otlu peynir değil, bal, tereyağı ve diğer yöresel ürünleri de satın aldığını ancak en fazla ilginin yine otlu peynire olduğunu dile getirdi.