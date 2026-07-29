Afyonkarahisar'ın tarımsal üretimiyle öne çıkan Şuhut ilçesinde taze fasulye hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giren tarım işçileri, sıcak havaya rağmen gün boyu çalışarak topladıkları ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Tarlada hasat başladı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaz sezonunun gözde ürünlerinden taze fasulyede hasat başladı. Tarlada kilogramı 50 ila 60 TL arasında alıcı bulan ürün için üreticiler yoğun mesai yaparken, sabahın erken saatlerinde başlayan hasat akşama kadar sürüyor.Kaynak: İHA
KİLOSU TARLADA 60 TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Şuhut'ta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı yaklaşık 3 bin 500 dekarlık alanda taze fasulye üretimi yapılıyor.
Dekar başına ortalama 2 bin 500 kilogram verim elde edilirken, hasat edilen ürünler tarlada 50 ila 60 TL arasında alıcı buluyor.
Üreticiler, bu sezon verimin iyi olduğunu ancak artan üretim maliyetleri nedeniyle fiyatların emeğin karşılığını vermesini beklediklerini ifade ediyor.
SABAH BAŞLAYIP AKŞAMA KADAR ÇALIŞIYORLAR
Hasatta görev alan tarım işçileri, 07.30'da başladıkları mesailerini 18.00'e kadar sürdürüyor.
Kavurucu sıcak altında çalışan işçiler, günlük bin TL yevmiye aldıklarını ve hasadın yoğun şekilde devam ettiğini belirtiyor.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR
Şuhut'ta toplanan taze fasulyeler, hasadın ardından hızla paketlenerek Türkiye'nin farklı illerine sevk ediliyor.
Bölge, yüksek üretim kapasitesiyle yaz sezonunda iç piyasanın önemli taze fasulye tedarik merkezleri arasında yer alıyor.