Yeniçağ Gazetesi
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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Tarlada hasat başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaz sezonunun gözde ürünlerinden taze fasulyede hasat başladı. Tarlada kilogramı 50 ila 60 TL arasında alıcı bulan ürün için üreticiler yoğun mesai yaparken, sabahın erken saatlerinde başlayan hasat akşama kadar sürüyor.

Kaynak: İHA
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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Tarlada hasat başladı - Resim: 1

Afyonkarahisar'ın tarımsal üretimiyle öne çıkan Şuhut ilçesinde taze fasulye hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giren tarım işçileri, sıcak havaya rağmen gün boyu çalışarak topladıkları ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Tarlada hasat başladı - Resim: 2

KİLOSU TARLADA 60 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Şuhut'ta Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı yaklaşık 3 bin 500 dekarlık alanda taze fasulye üretimi yapılıyor.

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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Tarlada hasat başladı - Resim: 3

Dekar başına ortalama 2 bin 500 kilogram verim elde edilirken, hasat edilen ürünler tarlada 50 ila 60 TL arasında alıcı buluyor.

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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Tarlada hasat başladı - Resim: 4

Üreticiler, bu sezon verimin iyi olduğunu ancak artan üretim maliyetleri nedeniyle fiyatların emeğin karşılığını vermesini beklediklerini ifade ediyor.

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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Tarlada hasat başladı - Resim: 5

SABAH BAŞLAYIP AKŞAMA KADAR ÇALIŞIYORLAR

Hasatta görev alan tarım işçileri, 07.30'da başladıkları mesailerini 18.00'e kadar sürdürüyor.

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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Tarlada hasat başladı - Resim: 6

Kavurucu sıcak altında çalışan işçiler, günlük bin TL yevmiye aldıklarını ve hasadın yoğun şekilde devam ettiğini belirtiyor.

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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Tarlada hasat başladı - Resim: 7

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Şuhut'ta toplanan taze fasulyeler, hasadın ardından hızla paketlenerek Türkiye'nin farklı illerine sevk ediliyor.

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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Tarlada hasat başladı - Resim: 8

Bölge, yüksek üretim kapasitesiyle yaz sezonunda iç piyasanın önemli taze fasulye tedarik merkezleri arasında yer alıyor.

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