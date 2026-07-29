Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Tarlada hasat başladı

Afyonkarahisar'ın tarımsal üretimiyle öne çıkan Şuhut ilçesinde taze fasulye hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giren tarım işçileri, sıcak havaya rağmen gün boyu çalışarak topladıkları ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.