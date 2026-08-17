Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor

EGE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Üreticiler, ürünün mahalleden çıktıktan sonra Ege Bölgesi'nin birçok iline gönderildiğini ifade ediyor. Bölgeye özgü lezzeti ve kalitesiyle dikkat çeken ürün, özellikle toptancıların en çok tercih ettiği tarım ürünleri arasında yer alıyor.