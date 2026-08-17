Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor

Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor

Manisa'nın bir mahallesinde yıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen bu ürün, Ege'nin dört bir yanından gelen toptancı ve manavların yoğun ilgisini görüyor. Bölgede günlük satış miktarı tonlarca seviyeye ulaşırken, üreticiler talebe yetişmekte zorlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 1

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde yayla ikliminde yetiştirilen yöresel ürün, hem üreticisinin hem de toptancıların yüzünü güldürüyor. Ata tohumlarıyla yıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen ürün, Ege Bölgesi'nin farklı illerinden gelen manav ve toptancılar tarafından büyük ilgi görüyor.

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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 2

Mahallede haftanın belirli günlerinde kurulan satış noktalarında ürünler kısa sürede alıcı bulurken, günlük satış miktarı 3 ila 4 ton seviyesine ulaşıyor.

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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 3

TOPTAN KİLOSU 50-60 TL'DEN ALICI BULUYOR

Üreticiler, ürünlerini toptan olarak kilogramı 50 ila 60 TL arasında değişen fiyatlarla satıyor. Mahalleye gelen toptancılar ve manavlar, aldıkları ürünleri çevre illerdeki pazarlara ve marketlere ulaştırıyor.

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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 4

Yoğun talep nedeniyle satışların her geçen yıl arttığı belirtilirken, ürün özellikle yaz aylarında büyük ilgi görüyor.

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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 5

ATA TOHUMUYLA YILLARDIR ÜRETİLİYOR

Kızılçukur Mahallesi'nde üretim yapan çiftçi Hüseyin Memiş, yıllardır aynı ata tohumlarını kullanarak üretim yaptıklarını söyledi.

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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 6

Memiş, ürünün yayla iklimini sevdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır bu ürünün tohumlarını alarak her yıl ekimini yapıyoruz. Haftanın belli günlerinde ürün almak için çeşitli illerden manavlar mahallemize geliyor. Ürünlerimizi toptan olarak satıyoruz. Mahallemizde günlük ortalama 3-4 ton satış oluyor."

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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 7

EGE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Üreticiler, ürünün mahalleden çıktıktan sonra Ege Bölgesi'nin birçok iline gönderildiğini ifade ediyor. Bölgeye özgü lezzeti ve kalitesiyle dikkat çeken ürün, özellikle toptancıların en çok tercih ettiği tarım ürünleri arasında yer alıyor.

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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 8

YAYLA HAVASINDA YETİŞEN ÜRÜNÜN ADI: TAZE BÖRÜLCE

Yoğun ilgi gören ürünün, Kızılçukur Mahallesi'nin yayla ikliminde yetiştirilen taze börülce olduğu belirtildi. Geleneksel yöntemlerle ve ata tohumları kullanılarak üretilen taze börülce, lezzeti ve kalitesi sayesinde her yıl daha fazla talep görüyor.

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Kilosu 60 TL'den alıcı buluyor: Peynir ekmek gibi satılıyor - Resim: 9

Üreticiler, hasat döneminde artan talebin satış rakamlarına da yansıdığını, mahallede günlük 3-4 tonluk satış hacmine ulaşıldığını ifade ediyor.

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