Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kilosu 550 liradan kapış kapış satılıyor: Hasadı domuzlara da veriliyor

Kilosu 550 liradan kapış kapış satılıyor: Hasadı domuzlara da veriliyor

Denizli'de hünnap hasadında sona yaklaşılırken, “ölümsüzlük meyvesi” olarak anılan kuru hünnabın kilogram fiyatı 550 TL’ye kadar yükseldi. Üreticiler, düşük maliyetli üretimden aile bütçelerine katkı sağlarken, bahçelere inen yaban domuzları da yere dökülen hünnaplardan payını alıyor.

Kaynak: Diğer
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Kilosu 550 liradan kapış kapış satılıyor: Hasadı domuzlara da veriliyor - Resim: 1

Denizli’nin Çivril ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte hünnap hasadında sona yaklaşıldı.

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Kilosu 550 liradan kapış kapış satılıyor: Hasadı domuzlara da veriliyor - Resim: 2

Tarlalarından topladıkları hünnapları çatı ve ahşap tezgâhlarda kurutan çiftçiler, elde ettikleri ürünlerle aile bütçelerine katkı sağlıyor. Ancak üreticilerin topladığı hünnapların tamamı kendilerine kalmıyor.

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Kilosu 550 liradan kapış kapış satılıyor: Hasadı domuzlara da veriliyor - Resim: 3

Ağaçların diplerine düşen taze hünnapların neredeyse yarısı, gece saatlerinde bahçelere gelen yaban domuzlarının payına düşüyor.

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Kilosu 550 liradan kapış kapış satılıyor: Hasadı domuzlara da veriliyor - Resim: 4

“Ölümsüzlük meyvesi” olarak da bilinen kuru hünnabın kilogram fiyatı, önceki yıllara göre bu sezon önemli ölçüde arttı.

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Kilosu 550 liradan kapış kapış satılıyor: Hasadı domuzlara da veriliyor - Resim: 5

Geçen yıl 300-350 TL arasında satılan birinci kalite çerezlik kuru hünnapların kilogramı, bu yıl pazarda 450 TL ile 550 TL arasında alıcı buluyor.

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Kilosu 550 liradan kapış kapış satılıyor: Hasadı domuzlara da veriliyor - Resim: 6

Pekmez, reçel ve meyve çayı yapımında kullanılan daha küçük boyuttaki ikinci kalite hünnaplar ise daha düşük fiyatlardan satışa sunuluyor.

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Kilosu 550 liradan kapış kapış satılıyor: Hasadı domuzlara da veriliyor - Resim: 7

Geçtiğimiz sezon kilogramı 200-240 TL seviyesinde olan bu ürünlerin fiyatı, yeni sezonda 280 TL ile 340 TL arasında değişiyor.

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Kilosu 550 liradan kapış kapış satılıyor: Hasadı domuzlara da veriliyor - Resim: 8

Üreticiler, hünnap ağacının bakım ve üretim maliyetlerinin diğer meyvelere oranla daha düşük olduğunu, bu nedenle satıştan elde edilen gelirin doğrudan aile bütçesine önemli bir katkı sunduğunu vurguluyor.

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Kilosu 550 liradan kapış kapış satılıyor: Hasadı domuzlara da veriliyor - Resim: 9

Sözcü'de yer alan habere göre, Çivrilli çiftçiler, hünnap hasadının sadece meyveyi toplamaktan ibaret olmadığını, asıl zahmetin kurutma ve ayıklama aşamasında başladığını söylüyor.

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Kilosu 550 liradan kapış kapış satılıyor: Hasadı domuzlara da veriliyor - Resim: 10

Gece ve gündüz dökülen mahsulün bölüşüldüğünü dile getiren üreticiler, "Gündüz gözüyle yere düşen hünnapları bizsepetlerimize dolduruyoruz. Hava karardıktan sonra ağaçtan dökülenler ise dağdan inen yaban domuzlarının kısmeti oluyor, onlara kalıyor" dedi.

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Kilosu 550 liradan kapış kapış satılıyor: Hasadı domuzlara da veriliyor - Resim: 11


Bahçelerden toplanan hünnaplar birkaç farklı evreden geçirilerek satışa hazır hale getiriliyor. İlk aşamada iri ve kusursuz olanlar doğrudan kurutularak çerezlik olarak ayrılıyor. Boyutça küçük olanlar ise pekmez ve reçel imalatında değerlendiriliyor.

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Kilosu 550 liradan kapış kapış satılıyor: Hasadı domuzlara da veriliyor - Resim: 12

Köylüler, kurutulacak hünnapların üzerindeki toz ve yaprak artıklarının temizlenmesi için ürünleri önce sıcak suyla yıkadıklarını, ardından güneşe serdiklerini aktarıyor.
Bu yılki piyasa fiyatlarından memnun olan üreticiler, çerezlik kaliteli kuru hünnabın kilosunu 450 ila 550 TL'den, pekmezlik ve işlenmelik ayrılan hünnapları ise 280 ila 340 TL arasında alıcılara ulaştırdıklarını ifade ediyor.

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