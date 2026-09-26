Denizli’nin Çivril ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte hünnap hasadında sona yaklaşıldı.
Kilosu 550 liradan kapış kapış satılıyor: Hasadı domuzlara da veriliyor
Denizli'de hünnap hasadında sona yaklaşılırken, “ölümsüzlük meyvesi” olarak anılan kuru hünnabın kilogram fiyatı 550 TL’ye kadar yükseldi. Üreticiler, düşük maliyetli üretimden aile bütçelerine katkı sağlarken, bahçelere inen yaban domuzları da yere dökülen hünnaplardan payını alıyor.Kaynak: Diğer
Tarlalarından topladıkları hünnapları çatı ve ahşap tezgâhlarda kurutan çiftçiler, elde ettikleri ürünlerle aile bütçelerine katkı sağlıyor. Ancak üreticilerin topladığı hünnapların tamamı kendilerine kalmıyor.
Ağaçların diplerine düşen taze hünnapların neredeyse yarısı, gece saatlerinde bahçelere gelen yaban domuzlarının payına düşüyor.
“Ölümsüzlük meyvesi” olarak da bilinen kuru hünnabın kilogram fiyatı, önceki yıllara göre bu sezon önemli ölçüde arttı.
Geçen yıl 300-350 TL arasında satılan birinci kalite çerezlik kuru hünnapların kilogramı, bu yıl pazarda 450 TL ile 550 TL arasında alıcı buluyor.
Pekmez, reçel ve meyve çayı yapımında kullanılan daha küçük boyuttaki ikinci kalite hünnaplar ise daha düşük fiyatlardan satışa sunuluyor.
Geçtiğimiz sezon kilogramı 200-240 TL seviyesinde olan bu ürünlerin fiyatı, yeni sezonda 280 TL ile 340 TL arasında değişiyor.
Üreticiler, hünnap ağacının bakım ve üretim maliyetlerinin diğer meyvelere oranla daha düşük olduğunu, bu nedenle satıştan elde edilen gelirin doğrudan aile bütçesine önemli bir katkı sunduğunu vurguluyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, Çivrilli çiftçiler, hünnap hasadının sadece meyveyi toplamaktan ibaret olmadığını, asıl zahmetin kurutma ve ayıklama aşamasında başladığını söylüyor.
Gece ve gündüz dökülen mahsulün bölüşüldüğünü dile getiren üreticiler, "Gündüz gözüyle yere düşen hünnapları bizsepetlerimize dolduruyoruz. Hava karardıktan sonra ağaçtan dökülenler ise dağdan inen yaban domuzlarının kısmeti oluyor, onlara kalıyor" dedi.
Bahçelerden toplanan hünnaplar birkaç farklı evreden geçirilerek satışa hazır hale getiriliyor. İlk aşamada iri ve kusursuz olanlar doğrudan kurutularak çerezlik olarak ayrılıyor. Boyutça küçük olanlar ise pekmez ve reçel imalatında değerlendiriliyor.
Köylüler, kurutulacak hünnapların üzerindeki toz ve yaprak artıklarının temizlenmesi için ürünleri önce sıcak suyla yıkadıklarını, ardından güneşe serdiklerini aktarıyor.
Bu yılki piyasa fiyatlarından memnun olan üreticiler, çerezlik kaliteli kuru hünnabın kilosunu 450 ila 550 TL'den, pekmezlik ve işlenmelik ayrılan hünnapları ise 280 ila 340 TL arasında alıcılara ulaştırdıklarını ifade ediyor.