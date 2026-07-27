Kilosu 500 liradan satılıyor… Ata mirası yöntemle yılda 200 kilo üretiyorlar

Yılda yaklaşık 150 ila 200 kilogram dut pekmezi ürettiklerini ifade eden Elif Adıgüzel, üretimin her aşamasında eşiyle birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bu işi eşimle birlikte el ele, sırt sırta yapıyoruz. Geleneksel yöntemlerden vazgeçmeden tamamen doğal dut pekmezi üretiyoruz. Hem aile ekonomimize katkı sağlıyoruz hem de sağlıklı bir ürünü tüketiciyle buluşturuyoruz" dedi.