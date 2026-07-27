Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kilosu 500 liradan satılıyor… Ata mirası yöntemle yılda 200 kilo üretiyorlar

Kilosu 500 liradan satılıyor… Ata mirası yöntemle yılda 200 kilo üretiyorlar

Malatya’da geleneksel yöntemlerle üretilen katkısız dut pekmezi, kuşaktan kuşağa aktarılan yöntemlerle hazırlanarak Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Elif ve Mustafa Adıgüzel çifti, yılda 150-200 kilogram ürettikleri pekmezi bu yıl kilogramı 500 TL’den satışa sunuyor.

Kaynak: İHA
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Kilosu 500 liradan satılıyor… Ata mirası yöntemle yılda 200 kilo üretiyorlar - Resim: 1

Malatya'da yaşayan Elif ve Mustafa Adıgüzel çifti kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel yöntemlerle ürettikleri doğal dut pekmeziyle hem ata mirasını yaşatıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

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Kilosu 500 liradan satılıyor… Ata mirası yöntemle yılda 200 kilo üretiyorlar - Resim: 2

Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan dut pekmezi, Türkiye'nin farklı illerinden ilgi görüyor.

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Kilosu 500 liradan satılıyor… Ata mirası yöntemle yılda 200 kilo üretiyorlar - Resim: 3

Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan Adıgüzel çifti, yaz aylarının gelmesiyle birlikte başlayan pekmez mesaisinde sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar yoğun mesai harcıyor.

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Kilosu 500 liradan satılıyor… Ata mirası yöntemle yılda 200 kilo üretiyorlar - Resim: 4

Dutun dalından toplanmasından sofralara ulaşıncaya kadar geçen tüm süreç büyük bir titizlikle yürütülüyor. Pekmez üretiminin ilk aşamasında dutlar silkelenerek toplanıyor ve ezilerek şırası çıkarılıyor. Elde edilen şıra bakır kazanlarda uzun süre kaynatıldıktan sonra doğal yöntemlerle dinlenmeye bırakılıyor.

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Kilosu 500 liradan satılıyor… Ata mirası yöntemle yılda 200 kilo üretiyorlar - Resim: 5

Geçmişte kullanılan toprak mayalama yöntemini sağlık gerekçesiyle tercih etmediklerini belirten Elif Adıgüzel, günümüzde hiçbir katkı maddesi kullanmadan şıranın kendiliğinden durulmasını sağladıklarını söyledi.

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Kilosu 500 liradan satılıyor… Ata mirası yöntemle yılda 200 kilo üretiyorlar - Resim: 6

Dinlenen şıra daha sonra tepsilere alınarak damlarda yaklaşık üç gün boyunca güneş altında kıvamını alıyor. Koyulaşan dut pekmezi son kez tülbentten süzülerek soğutuluyor ve bidonlara doldurularak satışa hazır hale getiriliyor.

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Kilosu 500 liradan satılıyor… Ata mirası yöntemle yılda 200 kilo üretiyorlar - Resim: 7

Yılda yaklaşık 150 ila 200 kilogram dut pekmezi ürettiklerini ifade eden Elif Adıgüzel, üretimin her aşamasında eşiyle birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bu işi eşimle birlikte el ele, sırt sırta yapıyoruz. Geleneksel yöntemlerden vazgeçmeden tamamen doğal dut pekmezi üretiyoruz. Hem aile ekonomimize katkı sağlıyoruz hem de sağlıklı bir ürünü tüketiciyle buluşturuyoruz" dedi.

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Kilosu 500 liradan satılıyor… Ata mirası yöntemle yılda 200 kilo üretiyorlar - Resim: 8

Ürettikleri dut pekmezinin Malatya'nın yanı sıra Türkiye'nin birçok iline gönderildiğini belirten Adıgüzel, yurt dışından talep gelmesi halinde ihracat yapabileceklerini söyledi. Bu yıl dut pekmezinin kilogramını 500 TL'den sattıklarını ifade eden Adıgüzel, "Pekmezimiz tamamen doğal ve katkısızdır. Yiyenlere şifa olsun inşallah" diye konuştu.

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