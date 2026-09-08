Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kilosu 5 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Vatandaş tarlaya akın etti

Kilosu 5 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Vatandaş tarlaya akın etti

Türkiye'de bu yıl artan üretim fiyatlara da yansıdı. Aksaray'da bir üreticinin başlattığı kampanya yoğun ilgi görürken vatandaşlar ürünü doğrudan tarladan kendileri toplayarak kilosunu sadece 5 TL'ye satın alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kilosu 5 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Vatandaş tarlaya akın etti - Resim: 1

Meyve ve sebze fiyatlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan yüksek artışların ardından bu yıl bazı ürünlerde bolluk yaşanması fiyatların gerilemesini sağladı. Üreticiler de ellerindeki ürünleri değerlendirmek ve tüketicilere daha uygun fiyatlarla ulaştırmak amacıyla farklı kampanyalara yöneldi.

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Kilosu 5 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Vatandaş tarlaya akın etti - Resim: 2

Aksaray'da üretim yapan Demirtaş Tarım tarafından hayata geçirilen kampanya da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İlginin devam etmesi üzerine uygulamanın eylül ayının sonuna kadar uzatılmasına karar verildi.

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Kilosu 5 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Vatandaş tarlaya akın etti - Resim: 3

TARLAYA GİRİP KENDİLERİ TOPLUYORLAR

"Tarladan Kendin Topla" adı verilen kampanyada vatandaşlar kasalarını alarak doğrudan üretim alanına giriyor. İstedikleri ürünleri kendileri seçip topladıktan sonra kilogram başına yalnızca 5 TL ödüyor.

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Kilosu 5 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Vatandaş tarlaya akın etti - Resim: 4

Pazar ve marketlerdeki fiyatların altında gerçekleştirilen satış özellikle kışlık hazırlık yapmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Demirtaş Tarım sahibi Soner Demirtaş, uygun fiyatlı satışa gösterilen yoğun ilgi nedeniyle kampanyayı ay sonuna kadar devam ettireceklerini açıkladı.

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Kilosu 5 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Vatandaş tarlaya akın etti - Resim: 5

100 KİLOSU SADECE 500 TL

Kampanyaya katılan vatandaşlar yüksek miktarlarda alışveriş de yapabiliyor.

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Kilosu 5 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Vatandaş tarlaya akın etti - Resim: 6

Tarladan 100 kilogram ürün toplayan bir kişi yalnızca 500 TL ödeyerek alışverişini tamamlayabiliyor.

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Kilosu 5 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Vatandaş tarlaya akın etti - Resim: 7

Ürünlerin Aksaray'ın Taşpınar bölgesinde yetiştirildiği ve özellikle kışlık hazırlık yapan vatandaşlar tarafından tercih edildiği belirtiliyor.

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Kilosu 5 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Vatandaş tarlaya akın etti - Resim: 8

KİLOSU 5 TL'YE SATILAN ÜRÜN BELLİ OLDU

Vatandaşların kasalarla tarlaya girerek topladığı ürünün domates olduğu ortaya çıktı.

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Kilosu 5 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Vatandaş tarlaya akın etti - Resim: 9

Taşpınar'da yetiştirilen etli ve dolgun domatesler, kilogramı 5 TL'den doğrudan tüketiciye satılıyor.

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Kilosu 5 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Vatandaş tarlaya akın etti - Resim: 10

Özellikle salça, menemen ve kışlık sos hazırlamak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya sayesinde vatandaşlar domateslerini tarladan kendileri seçerek topluyor. Kampanyanın ay sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

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