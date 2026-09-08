Meyve ve sebze fiyatlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan yüksek artışların ardından bu yıl bazı ürünlerde bolluk yaşanması fiyatların gerilemesini sağladı. Üreticiler de ellerindeki ürünleri değerlendirmek ve tüketicilere daha uygun fiyatlarla ulaştırmak amacıyla farklı kampanyalara yöneldi.
Kilosu 5 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Vatandaş tarlaya akın etti
Türkiye'de bu yıl artan üretim fiyatlara da yansıdı. Aksaray'da bir üreticinin başlattığı kampanya yoğun ilgi görürken vatandaşlar ürünü doğrudan tarladan kendileri toplayarak kilosunu sadece 5 TL'ye satın alıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray'da üretim yapan Demirtaş Tarım tarafından hayata geçirilen kampanya da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İlginin devam etmesi üzerine uygulamanın eylül ayının sonuna kadar uzatılmasına karar verildi.
TARLAYA GİRİP KENDİLERİ TOPLUYORLAR
"Tarladan Kendin Topla" adı verilen kampanyada vatandaşlar kasalarını alarak doğrudan üretim alanına giriyor. İstedikleri ürünleri kendileri seçip topladıktan sonra kilogram başına yalnızca 5 TL ödüyor.
Pazar ve marketlerdeki fiyatların altında gerçekleştirilen satış özellikle kışlık hazırlık yapmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.
Demirtaş Tarım sahibi Soner Demirtaş, uygun fiyatlı satışa gösterilen yoğun ilgi nedeniyle kampanyayı ay sonuna kadar devam ettireceklerini açıkladı.
100 KİLOSU SADECE 500 TL
Kampanyaya katılan vatandaşlar yüksek miktarlarda alışveriş de yapabiliyor.
Tarladan 100 kilogram ürün toplayan bir kişi yalnızca 500 TL ödeyerek alışverişini tamamlayabiliyor.
Ürünlerin Aksaray'ın Taşpınar bölgesinde yetiştirildiği ve özellikle kışlık hazırlık yapan vatandaşlar tarafından tercih edildiği belirtiliyor.
KİLOSU 5 TL'YE SATILAN ÜRÜN BELLİ OLDU
Vatandaşların kasalarla tarlaya girerek topladığı ürünün domates olduğu ortaya çıktı.
Taşpınar'da yetiştirilen etli ve dolgun domatesler, kilogramı 5 TL'den doğrudan tüketiciye satılıyor.
Özellikle salça, menemen ve kışlık sos hazırlamak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya sayesinde vatandaşlar domateslerini tarladan kendileri seçerek topluyor. Kampanyanın ay sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.