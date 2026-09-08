Kilosu 5 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Vatandaş tarlaya akın etti

Meyve ve sebze fiyatlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan yüksek artışların ardından bu yıl bazı ürünlerde bolluk yaşanması fiyatların gerilemesini sağladı. Üreticiler de ellerindeki ürünleri değerlendirmek ve tüketicilere daha uygun fiyatlarla ulaştırmak amacıyla farklı kampanyalara yöneldi.