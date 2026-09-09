Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kilosu 40 TL'den alıcı buluyor: Hasadı başladı, talebe yetişemiyorlar

Kilosu 40 TL'den alıcı buluyor: Hasadı başladı, talebe yetişemiyorlar

Niğde'de uzun yıllardır yetiştirilen ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen ürünün hasat sezonu başladı. Üreticiler tarlaya girerken, yoğun talep gören ürün kalitesine ve büyüklüğüne göre farklı fiyatlardan alıcı buluyor.

Kaynak: İHA
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Kilosu 40 TL'den alıcı buluyor: Hasadı başladı, talebe yetişemiyorlar - Resim: 1

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde üreticiler aylar süren emeğin ardından hasada başladı. Ağustos ayının ikinci yarısında başlayan hasadın yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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Kilosu 40 TL'den alıcı buluyor: Hasadı başladı, talebe yetişemiyorlar - Resim: 2

Sezonun ilk ürünleri büyüklüğü, yapısı ve kalitesine göre tarlada 40 ile 60 TL arasında satılıyor. Bölgede yaklaşık 25 bin dekar alanda üretim yapılırken, yıllık üretim miktarı 250 bin ile 300 bin ton arasında değişiyor.

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Kilosu 40 TL'den alıcı buluyor: Hasadı başladı, talebe yetişemiyorlar - Resim: 3

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Kaynarca Köyü Muhtarı ve üretici Vedat Altınöz, sıcak havaların fiyatları bir miktar etkilediğini belirterek, "2026 yılı sezonumuzu hayırlısıyla açtık. Hasadımız Ağustosun 20'si gibi başlıyor ve yıl sonuna kadar devam ediyor. Havanın sıcak olması fiyatları biraz etkiledi. Şu anda ürünün kalitesine göre tarlada 40 ile 60 lira arasında fiyat oluşuyor" dedi.

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Kilosu 40 TL'den alıcı buluyor: Hasadı başladı, talebe yetişemiyorlar - Resim: 4

Bölgede yetiştirilen ürünün dayanıklı yapısı ve uzun raf ömrü nedeniyle tüccarlardan yoğun talep gördüğü belirtildi. Hasat edilen ürünler çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin birçok bölgesine gönderiliyor.

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Kilosu 40 TL'den alıcı buluyor: Hasadı başladı, talebe yetişemiyorlar - Resim: 5

YAKLAŞIK 100 YILDIR AYNI TOHUM KULLANILIYOR

Üretimin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise kullanılan yerel tohum. Üreticilerin yaklaşık 100 yıldır kendi tohumlarını koruyarak üretime devam ettikleri belirtildi.

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Kilosu 40 TL'den alıcı buluyor: Hasadı başladı, talebe yetişemiyorlar - Resim: 6

Altınöz, bölgedeki rüzgarın ürünün sağlam ve ince yapraklı olmasına katkı sağladığını ifade ederek, "Ata tohumumuzu yıllardır kendimiz yetiştiriyoruz. Yaklaşık 100 yıldır kendi tohumumuzu kullanıyoruz, dışarıya bağımlı değiliz. Evdeki çocuktan fazla lahanaya bakıyoruz. Emeğimiz de sevgimiz de çok" ifadelerini kullandı.

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Kilosu 40 TL'den alıcı buluyor: Hasadı başladı, talebe yetişemiyorlar - Resim: 7

MERAK EDİLEN ÜRÜN BELLİ OLDU

Niğde'de hasadı başlayan ve tarlada tanesi 40 ile 60 TL arasında alıcı bulan ürünün beyaz lahana olduğu açıklandı.

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Kilosu 40 TL'den alıcı buluyor: Hasadı başladı, talebe yetişemiyorlar - Resim: 8

Kaynarca lahanasının ince yapraklı olması, dayanıklılığı, lezzeti ve aromasıyla öne çıktığını söyleyen Altınöz, ürünün en az 20 günlük raf ömrüne sahip olduğunu ve bu nedenle Türkiye'nin birçok noktasına rahatlıkla gönderilebildiğini belirtti.

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Kilosu 40 TL'den alıcı buluyor: Hasadı başladı, talebe yetişemiyorlar - Resim: 9

Adana'dan Kaynarca'ya ürün almaya gelen tüccar Sinan Olgun da bölgedeki lahanaların kalitesinden memnun olduklarını, satın aldıkları ürünleri Adana'ya götürerek satışa sunduklarını söyledi.

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