Kilosu 40 TL'den alıcı buluyor: Hasadı başladı, talebe yetişemiyorlar

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Kaynarca Köyü Muhtarı ve üretici Vedat Altınöz, sıcak havaların fiyatları bir miktar etkilediğini belirterek, "2026 yılı sezonumuzu hayırlısıyla açtık. Hasadımız Ağustosun 20'si gibi başlıyor ve yıl sonuna kadar devam ediyor. Havanın sıcak olması fiyatları biraz etkiledi. Şu anda ürünün kalitesine göre tarlada 40 ile 60 lira arasında fiyat oluşuyor" dedi.