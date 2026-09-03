Kırıkkale'nin Kılıçlar köyünde eylül ayıyla birlikte soğan tarlalarında yoğun hasat mesaisi başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen kadın mevsimlik tarım işçileri, topraktan çıkarılan soğanları temizliyor, boylarına göre ayırıyor ve torbalıyor. Gün boyu süren çalışmalar, bölgedeki birçok aile için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.
Kilosu 30 TL'den satılıyor: Coğrafi işaretli ürünün hasadı başladı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip coğrafi işaretli Kılıçlar soğanında hasat sezonu başladı. Üreticiler, dönüm başına 4-5 ton verim beklerken ürünün kilogramı yaklaşık 30 liradan alıcı buluyor.Kaynak: İHA
YAKLAŞIK 100 YILLIK ÜRETİM GELENEĞİ
Kılıçlar köyünün önemli üretim değerlerinden biri olan Kılıçlar soğanının geçmişi yaklaşık bir asra dayanıyor. Nesiller boyunca korunan ata tohumuyla yetiştirilen ürün, kendine özgü aroması ve yüksek pirüvik asit oranıyla diğer soğan çeşitlerinden ayrılıyor.
Ürün için 2014 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılırken, Kılıçlar soğanı Ekim 2017'de coğrafi işaret tescili aldı.
HASAT DÖNEMİ BAŞLADI
Üretim süreci şubat ve mart aylarında ekimle başlıyor. Nisan ve mayıs aylarında yabancı ot temizliği yapılan tarlalarda, yaz sonunda olgunlaşan soğanlar eylül ayından itibaren hasat ediliyor.
Üreticiler, bu yıl Kılıçlar soğanının kilogramını yaklaşık 30 liradan satışa sunuyor.
KADIN İŞÇİLER YOĞUN MESAİ YAPIYOR
Hasadın önemli bölümünü kadın mevsimlik tarım işçileri gerçekleştiriyor.
64 yaşındaki Neslihan Kabadayı, "Soğanı önce temiz bir şekilde söküyoruz, ardından temizliyoruz. Boylarına göre ayırıp torbalıyoruz ve torbaların ağzını bağlıyoruz. Bir saat de molamız var. Günümüz bu şekilde geçiyor." dedi.
Yaklaşık 10-15 yıldır tarım işçiliği yaptığını belirten 54 yaşındaki Nevriye İri ise işin mevsimlik olduğunu söyledi.
55 yaşındaki Bahiye Karabier de soğanın mart ayında dikildiğini, nisan ve mayıs aylarında otlarının temizlendiğini, eylül başında ise söküm ve kesim çalışmalarının başladığını anlattı.
Yaklaşık 10 gündür hasatta çalıştıklarını belirten Karabier, işlerin 10 gün daha sürmesini beklediklerini ifade etti. Böylece hasat sürecinin yaklaşık 20 gün sürmesi öngörülüyor.
50 yaşındaki Zeliha Sıtkı ise günlük kazançlarıyla aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirterek, hem orman işçiliği hem de mevsimlik tarım işçiliği yaptıklarını söyledi.
20 DÖNÜMDEN 70-80 TON ÜRÜN BEKLENİYOR
Soğan üreticisi Şenol Meşe, Kılıçlar köyünün toprak yapısının ürüne kendine özgü özellikler kazandırdığını ifade etti.
Bu yıl dönüm başına yaklaşık 4-5 ton verim beklediklerini belirten Meşe, 20 dönümlük araziden toplam 70-80 ton ürün kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.
Meşe, "Allah izin verirse, inşallah güzel bir mahsul alacağız." ifadelerini kullandı.