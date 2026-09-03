Kilosu 30 TL'den satılıyor: Coğrafi işaretli ürünün hasadı başladı

KADIN İŞÇİLER YOĞUN MESAİ YAPIYOR

Hasadın önemli bölümünü kadın mevsimlik tarım işçileri gerçekleştiriyor.

64 yaşındaki Neslihan Kabadayı, "Soğanı önce temiz bir şekilde söküyoruz, ardından temizliyoruz. Boylarına göre ayırıp torbalıyoruz ve torbaların ağzını bağlıyoruz. Bir saat de molamız var. Günümüz bu şekilde geçiyor." dedi.

Yaklaşık 10-15 yıldır tarım işçiliği yaptığını belirten 54 yaşındaki Nevriye İri ise işin mevsimlik olduğunu söyledi.

55 yaşındaki Bahiye Karabier de soğanın mart ayında dikildiğini, nisan ve mayıs aylarında otlarının temizlendiğini, eylül başında ise söküm ve kesim çalışmalarının başladığını anlattı.