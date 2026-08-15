Kilosu 30 TL'den kapış kapış satılıyor: Yiyen vazgeçemiyor

Bölgenin en çok aranan lezzetlerinden biri

Bölge genelinde özellikle Kışlademirli ve Dereli köylerinde yetiştirilen Kışlademirli kavunu, kendine özgü kokusu, yüksek şeker oranı ve sulu yapısıyla pazarlarda en çok aranan ürünler arasında yer alıyor.