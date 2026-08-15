Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yetişen ve yıllardır kendine özgü aromasıyla ün yapan ürün, yeni hasat döneminin başlamasıyla birlikte semt pazarlarında satışa sunuldu. Özellikle yaz aylarında yoğun talep gören ürün, satışa çıkar çıkmaz vatandaşların ilgi odağı oldu.
Kilosu 30 TL'den kapış kapış satılıyor: Yiyen vazgeçemiyor
Kendine özgü aroması ve lezzetiyle ünü bulunduğu bölgenin dışına taşan bu ürün, tezgahlardaki yerini aldı. Satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi gören lezzet, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.Kaynak: İHA
Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyünde yetiştirilen ürün, doğal üretim yöntemi, yoğun aroması ve kendine has tadıyla yalnızca Kütahya'dan değil, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor.
Üreticiden doğal üretim vurgusu
Kışlademirli köyünde uzun yıllardır çiftçilik yapan 68 yaşındaki Recep Açıkgöz, kendi tarlasında yetiştirdiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturduklarını söyledi.
Doğal yöntemlerle üretim yaptıklarını belirten Açıkgöz, yıllardır aynı kaliteyi korumaya özen gösterdiklerini ifade ederek, "Kendi emeğimizle yetiştirdiğimiz ürünlerimizi pazar tezgahımıza çıkardık.
Lezzeti ve aromasıyla fark oluşturan ürünümüzü kilosu 30 TL'den satışa sunuyoruz." dedi.
Bölgenin en çok aranan lezzetlerinden biri
Bölge genelinde özellikle Kışlademirli ve Dereli köylerinde yetiştirilen Kışlademirli kavunu, kendine özgü kokusu, yüksek şeker oranı ve sulu yapısıyla pazarlarda en çok aranan ürünler arasında yer alıyor.
Yalnızca bölge halkı değil, çevre şehirlerden gelen vatandaşlar da bu lezzeti satın almak için semt pazarlarını tercih ediyor. Üreticiler, hasat döneminin başlamasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda tezgahlardaki hareketliliğin daha da artmasını bekliyor.
Uzmanlar ise mevsiminde tüketilen kavunun içerdiği su, lif, C vitamini ve antioksidanlar sayesinde özellikle sıcak yaz günlerinde hem serinletici hem de besleyici bir seçenek olduğuna dikkat çekiyor.