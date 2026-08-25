Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kilosu 30 liradan kapış kapış satılıyor: Yerli ürün öğlen olmadan tükeniyor

Kilosu 30 liradan kapış kapış satılıyor: Yerli ürün öğlen olmadan tükeniyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yetiştirilen yerli kavunlar, semt pazarında yoğun ilgi görüyor. Kilosu 30 liradan satışa sunulan kavunlar öğle saatlerine kadar tükenirken, üretici Fahrettin Demir bu yıl 30 dönüm alandan yaklaşık 70 ton ürün beklediğini açıkladı.

Kaynak: İHA
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Kilosu 30 liradan kapış kapış satılıyor: Yerli ürün öğlen olmadan tükeniyor - Resim: 1

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yetiştirilen yerli kavunlar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kilosu 30 liradan satışa sunulan kavunlar, semt pazarında öğle saatlerine kadar tükeniyor.

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Kilosu 30 liradan kapış kapış satılıyor: Yerli ürün öğlen olmadan tükeniyor - Resim: 2

Ürünün kısa sürede satışının tamamlanması, yerli ve doğal tarım ürünlerine yönelik ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.

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Kilosu 30 liradan kapış kapış satılıyor: Yerli ürün öğlen olmadan tükeniyor - Resim: 3

30 LİRADAN SATILIYOR, KISA SÜREDE TÜKENİYOR

Üretici Fahrettin Demir, pazara getirdiği kavunların yoğun talep gördüğünü belirtti.

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Kilosu 30 liradan kapış kapış satılıyor: Yerli ürün öğlen olmadan tükeniyor - Resim: 4

Demir, kavunların lezzetinin vatandaşlar tarafından bilindiğini ve bu nedenle ürünlerin kısa sürede tükendiğini söyledi.

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Kilosu 30 liradan kapış kapış satılıyor: Yerli ürün öğlen olmadan tükeniyor - Resim: 5

Demir, kavunların yetiştirilme sürecinde mantar ilacı dışında herhangi bir zirai ilaç kullanmadığını ifade etti. Üretici, kavunları hayvan gübresiyle yetiştirdiğini ve doğal lezzetinin vatandaşların tercihinde etkili olduğunu belirtti.

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Kilosu 30 liradan kapış kapış satılıyor: Yerli ürün öğlen olmadan tükeniyor - Resim: 6

30 DÖNÜM ALANA KAVUN EKTİ

Bu yıl üretim alanını da genişleten Fahrettin Demir, kiraladığı 30 dönüm alana kavun ekimi yaptığını söyledi.

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Kilosu 30 liradan kapış kapış satılıyor: Yerli ürün öğlen olmadan tükeniyor - Resim: 7

Demir, sezon sonunda yaklaşık 70 ton ürün beklediğini ifade etti.

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Kilosu 30 liradan kapış kapış satılıyor: Yerli ürün öğlen olmadan tükeniyor - Resim: 8

Üretici Demir, "Pazara getirdiğim ve 30 liradan satışa sunduğum kavunların lezzeti herkes tarafından bilindiği için kısa sürede tükenmektedir. Gerçek ve doğal lezzeti tatmak isteyen vatandaş yerli organik kavunu tercih ediyor. Bu yıl kiraladığım 30 dönüm alana kavun ekimi yaptım ve yaklaşık 70 ton ürün bekliyorum" dedi.

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Kilosu 30 liradan kapış kapış satılıyor: Yerli ürün öğlen olmadan tükeniyor - Resim: 9

YERLİ VE DOĞAL ÜRÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Hisarcık'ta üretilen kavunların kısa sürede tükenmesi, vatandaşların yerli ve doğal tarım ürünlerine olan ilgisini de gözler önüne serdi.

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Kilosu 30 liradan kapış kapış satılıyor: Yerli ürün öğlen olmadan tükeniyor - Resim: 10

Kilosu 30 liradan satışa sunulan kavunların öğle saatlerine kadar tükenmesi, üreticinin ürününe yönelik talebin boyutunu ortaya koydu.

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