Kilosu 30 liradan kapış kapış satılıyor: Yerli ürün öğlen olmadan tükeniyor

Üretici Demir, "Pazara getirdiğim ve 30 liradan satışa sunduğum kavunların lezzeti herkes tarafından bilindiği için kısa sürede tükenmektedir. Gerçek ve doğal lezzeti tatmak isteyen vatandaş yerli organik kavunu tercih ediyor. Bu yıl kiraladığım 30 dönüm alana kavun ekimi yaptım ve yaklaşık 70 ton ürün bekliyorum" dedi.