Mutfaklarda sıkça kullanılan sebzelerden birinde yaşanan fiyat artışı dikkat çekti. Kilosunun 3 bin TL'ye kadar çıkması, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi.
Kilosu 3 bin TL'ye çıktı: Vatandaş artık gramla almaya başladı
Yaz aylarında ve kış hazırlıklarında sofralardan eksik olmayan bir ürünün fiyatı 3 bin TL'ye kadar yükseldi. Artan fiyatlar nedeniyle pazarlarda satış yöntemi değişirken, vatandaşlar artık ürünü kilo yerine gramla satın almaya başladı.Kaynak: Haber Merkezi
Kilogram bazında satın almakta zorlanan vatandaşların daha küçük miktarlara yönelmesi üzerine bazı pazar tezgahlarında ürün gramla paketlenerek satılmaya başlandı.
KİLOSU 3 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI
Fiyatıyla gündeme gelen ürünün bamya olduğu belirtildi. Türk mutfağında özellikle zeytinyağlı, etli ve sulu yemeklerde kullanılan bamya, yüksek fiyatına rağmen sofralardaki yerini koruyor.
Kilo fiyatının yükselmesiyle birlikte tüketiciler ihtiyaçları kadar bamya alabilmek için daha düşük gramajlı paketleri tercih ediyor.
ELLE TEK TEK TOPLANIYOR
Bamyanın fiyatının yükselmesinde üretim ve hasat sürecinin zahmetli olması da etkili oluyor. Narin yapısı nedeniyle ürünün hasadı büyük ölçüde insan gücüne dayanıyor.
Tarlada elle tek tek toplanan bamya, tazeliğini kaybetmemesi için hasadın ardından kısa süre içerisinde satışa sunuluyor. Üretimde dönemsel olarak yaşanan değişimler, işçilik giderleri, artan girdi maliyetleri ve arz koşulları da fiyat üzerinde etkili oluyor.
BESİN İÇERİĞİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR
Bamya, yüksek lif içeriğinin yanı sıra C ve K vitaminleri ile folat içermesiyle öne çıkıyor. Lifli yapısı sindirim sisteminin normal işleyişine katkı sağlarken, yüksek su ve lif oranı nedeniyle doyurucu sebzeler arasında yer alıyor.
Düşük kalorili yapısıyla da tercih edilen bamya, içerdiği antioksidan bileşikler nedeniyle dengeli beslenmede değerlendirilen sebzelerden biri olarak biliniyor.
Yüksek fiyatına rağmen bamya tüketmek isteyen vatandaşların kilo yerine daha küçük miktarlara yönelmesiyle birlikte, gramla satış uygulaması pazar tezgahlarında dikkat çekmeye başladı.