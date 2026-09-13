Kilosu 3 bin TL'ye çıktı: Vatandaş artık gramla almaya başladı

KİLOSU 3 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI

Fiyatıyla gündeme gelen ürünün bamya olduğu belirtildi. Türk mutfağında özellikle zeytinyağlı, etli ve sulu yemeklerde kullanılan bamya, yüksek fiyatına rağmen sofralardaki yerini koruyor.

Kilo fiyatının yükselmesiyle birlikte tüketiciler ihtiyaçları kadar bamya alabilmek için daha düşük gramajlı paketleri tercih ediyor.