Kilosu 250 TL'den leblebi gibi satıyor: Köylüye 20 milyon lira gelir sağlıyor

KÖYLÜYE 20 MİLYON LİRALIK GELİR

Uçar, ürünün özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar için ciddi bir gelir kapısı olduğunu belirterek köylülere en az 20 milyon TL gelir sağladığını söyledi.

Her akşam köylere giderek vatandaşların topladığı ürünleri satın aldığını belirten Uçar, böylece köylülerin kazançlarını doğrudan alabildiğini ifade etti.