Kastamonu'nun Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt ve İnebolu ilçelerinde vatandaşların önemli gelir kaynaklarından biri olan ürünün hasat dönemi başladı.
Önceki yıllarda "gal arısı" nedeniyle rekoltede düşüş yaşanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü mücadele sonucunda zararlının etkisi azaldı. Bu yıl artan verim ise üreticilerin yüzünü güldürdü.
Kilosu 250 TL'den leblebi gibi satıyor: Köylüye 20 milyon lira gelir sağlıyor
Kastamonu'nun bazı ilçelerinde yetiştirilen ve bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı haline gelen ürünün hasadı başladı. Geçen yıla göre verimin arttığı ürün, kilosu 250-350 TL arasında alıcı bulurken kırsalda yaşayanlara milyonlarca lira kazandırıyor.Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt ve İnebolu ilçelerinde vatandaşların önemli gelir kaynaklarından biri olan ürünün hasat dönemi başladı.
Toplanan ürünler çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra büyüklüklerine göre ayrılıyor ve temizlenerek Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiliyor.
KİLOSU 250-350 TL ARASINDA SATILIYOR
Doğanyurt ilçesinde yaklaşık 25 yıldır üretim yapan Devrim Uçar, ürünleri Giresun, Trabzon, Samsun ve İstanbul gibi şehirlere gönderdiğini belirtti.
Orta boy ürünün kilosunun 250 TL, iri boyun ise 350 TL'den satıldığını söyleyen Uçar, her gün 3 ila 5 ton arasında satış yaptığını ifade etti.
Bu yıl verimin geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirten Uçar, ormanlardaki hastalığın da azaldığını söyledi. Zararlıyla mücadele kapsamında ormanlara böcek salımı yapıldığını ve ilaç verildiğini aktardı.
BOYUTLARINA GÖRE AYRILIYOR
Hasadın ardından ürünlerin makinelerde temizlendiğini anlatan Uçar, büyüklüklerine göre birinci ve ikinci sınıf olarak ayrıldığını belirtti.
Alıcılara temizlenmiş şekilde teslim edilebildiği gibi talep edilmesi halinde doğrudan ormandan toplandığı haliyle de satış yapılabiliyor.
KÖYLÜYE 20 MİLYON LİRALIK GELİR
Uçar, ürünün özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar için ciddi bir gelir kapısı olduğunu belirterek köylülere en az 20 milyon TL gelir sağladığını söyledi.
Her akşam köylere giderek vatandaşların topladığı ürünleri satın aldığını belirten Uçar, böylece köylülerin kazançlarını doğrudan alabildiğini ifade etti.
Giresun'dan Doğanyurt'a yaklaşık 17 yıldır ürün almaya gelen Muharrem Şen ise satın aldıklarını hal, market, manav ve pazarlamacılara sattıklarını belirtti. Şen, bu yıl yaklaşık 2 ton ürün aldığını ve kalitenin önceki yıllara göre daha iyi olduğunu söyledi.
MERAK EDİLEN ÜRÜN KESTANE ÇIKTI
Kastamonu'da köylüye milyonlarca liralık gelir sağlayan ürünün kestane olduğu ortaya çıktı. Bölgede yetişen ve "kuzu kestanesi" olarak bilinen kestane, tatlı olması ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor.
Doğanyurt'ta hasadı yapılan kestaneler, büyüklüklerine göre kilosu 250 ila 350 TL arasında satışa sunuluyor.