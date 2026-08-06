Kilosu 25 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı

Orman Genel Müdürlüğü’nün belirlediği sahalarda sadece budama ve toplama emeğiyle elde edilen taze defne dalları, işlenme aşamasına geçilene kadar neredeyse sıfır ham madde maliyetine sahiptir. Ormandan taze kırılmış dal halinde toplanan yaş defne yaprağının kilosu toptancılara 15 TL ile 25 TL arasında satılırken, bu aşama işin henüz ilk ve en yalın basamağını oluşturmaktadır.