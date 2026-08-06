Türkiye’nin batı ve güney kıyılarında doğanın cömertçe sunduğu en büyük zenginliklerden biri olan defne yaprağı, hiçbir tarlaya tohum ekmeden veya gübreleme maliyetine katlanmadan yüksek gelir sağlama potansiyeline sahiptir.
Kilosu 25 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı
Orman köylüsünün elinde taze dalı kilosu 15-25 TL'den alıcı bulan defne yaprağı, kurutulup uçucu yağı çıkarıldığında kilosunu 7.000 TL'ye ulaştıran dev bir servete dönüşüyor. Türkiye'nin dünya pazarını domine ettiği bu yeşil altın, sıfır hammadde maliyetiyle yüksek kazanç fırsatı sunuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelindeki defne yaprağı ihtiyacının ezici bir çoğunluğunu tek başına karşılayan Türkiye'de bu iş, doğru stratejiyle yürütüldüğünde toplayıcısından tüccarına kadar devasa bir pazar oluşturur.
Orman Genel Müdürlüğü’nün belirlediği sahalarda sadece budama ve toplama emeğiyle elde edilen taze defne dalları, işlenme aşamasına geçilene kadar neredeyse sıfır ham madde maliyetine sahiptir. Ormandan taze kırılmış dal halinde toplanan yaş defne yaprağının kilosu toptancılara 15 TL ile 25 TL arasında satılırken, bu aşama işin henüz ilk ve en yalın basamağını oluşturmaktadır.
YAPRAKTAN SANAYİYE KATMA DEĞER YOLCULUĞU VE FİYAT KATLANMASI
Toplanan yaş defne yaprakları kurutulup saplarından ayrıştırıldığında katma değeri katlanarak artan ticari bir ürüne dönüşür. Kurutulmuş ve kalitesine göre elenmiş yaprakların kilo fiyatı iç pazarda ve ihracat kanallarında 120 TL ile 200 TL bandına yükselir.
Ancak esas büyük gelir, ürünü doğrudan yaprak olarak satmak yerine sanayi tipi distilasyon süreçlerinden geçirip uçucu yağını elde etmekte yatar. Yaprağın özünden çıkarılan saf defne uçucu yağı, kozmetik, parfümeri ve ilaç sanayisinin vazgeçilmez bir girdisi olduğu için kilosuna 4.000 TL ile 7.000 TL arasında alıcı bulmaktadır.
Böylece tarlada veya ormanda çok düşük bedellerle el değiştiren hammadde, küçük bir işleme tesisi sayesinde döviz bazında dahi satılabilen yüksek nitelikli bir servete dönüşmektedir.